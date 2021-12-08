08 Aralık 2021, Çarşamba
Beyoğlu’nda feci kaza! 17 yaşındaki genç takla atıp metrelerce sürüklendi
İstanbul Beyoğlu'nda yaya geçidi olmayan yoldan olun karşısına koşarak geçmek isteyen 17 yaşındaki gence, hareket halindeki araba çarptı. Feci kaza kameralara saniye saniye kaydedilirken, takla attıktan sonra hemen hemen 15 metre sürüklenerek ağır yaralanan genç hastanede yaşam savaşı veriyor.
Giriş Tarihi: 08.12.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 10:38
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12