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Haberler Galeri Beyoğlu’nda feci kaza! 17 yaşındaki genç takla atıp metrelerce sürüklendi

Beyoğlu’nda feci kaza! 17 yaşındaki genç takla atıp metrelerce sürüklendi

İstanbul Beyoğlu'nda yaya geçidi olmayan yoldan olun karşısına koşarak geçmek isteyen 17 yaşındaki gence, hareket halindeki araba çarptı. Feci kaza kameralara saniye saniye kaydedilirken, takla attıktan sonra hemen hemen 15 metre sürüklenerek ağır yaralanan genç hastanede yaşam savaşı veriyor.

İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 10:38
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Beyoğlu’nda feci kaza! 17 yaşındaki genç takla atıp metrelerce sürüklendi

Kaza, gün saat 12.30 sularında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı.

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Beyoğlu’nda feci kaza! 17 yaşındaki genç takla atıp metrelerce sürüklendi

HAVAYA FIRLADI

Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Budak Karakaya elinde poşetle evine doğru gitmek üzere yola koyuldu. Genç bir süre sonra yaya geçidi olmayan yerden refüje geçip yolun karşısına geçmek istedi.

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Beyoğlu’nda feci kaza! 17 yaşındaki genç takla atıp metrelerce sürüklendi

Bir anda koşmaya başlayan gence o esnada Abdullah İstanbullu idaresindeki 34 ACD 393 plakalı otomobil çarptı.

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Beyoğlu’nda feci kaza! 17 yaşındaki genç takla atıp metrelerce sürüklendi

Çarpma sonucu takla atan genç yere düştükten sonra yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza sonucunda Karakaya ağır şekilde yaralandı.

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Beyoğlu’nda feci kaza! 17 yaşındaki genç takla atıp metrelerce sürüklendi

15 METRE SÜRÜKLENDİ
Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, refüje doğru yürüyen genç bir anda koşmaya başlıyor.