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Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada yangın! Alevlerin içinden camdan atlayarak kurtuldular
Son dakika haberine göre: Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu bina küle döndü. Bir anda alev topuna dönen binada kalan biri kadın 2 kişi, binanın ikinci katındaki pencereden atlayarak son anda kurtuldu. Son atlayarak ölümden dönen kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Giriş Tarihi: 31.12.2021 06:26Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 06:50