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Haberler Galeri Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada yangın! Alevlerin içinden camdan atlayarak kurtuldular

Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada yangın! Alevlerin içinden camdan atlayarak kurtuldular

Son dakika haberine göre: Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu bina küle döndü. Bir anda alev topuna dönen binada kalan biri kadın 2 kişi, binanın ikinci katındaki pencereden atlayarak son anda kurtuldu. Son atlayarak ölümden dönen kişi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Giriş Tarihi: 31.12.2021 06:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 06:50
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Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap binada yangın! Alevlerin içinden camdan atlayarak kurtuldular

Yangın, saat 00.30 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Saray Arkası sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık bir buçuk yıl önce boşaltılan 2 katlı ahşap binaya bir süre önce evsizler gelip gitmeye başladı.

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Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap binada yangın! Alevlerin içinden camdan atlayarak kurtuldular

Gece saatlerinde ise henüz belirlenemeyen bir nedenle binadan alevler yükseldi.

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Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap binada yangın! Alevlerin içinden camdan atlayarak kurtuldular

BİNADA MAHSUR KALAN 2 KİŞİ, PENCEREDEN ATLAYARAK SON ANDA KURTULDU
Bir anda alev topuna dönen binada, evsiz oldukları öğrenilen 2 kişi mahsur kaldı. İkinci katın penceresine çıkan iki kişi bir süre yardım bekledi. Alevlerin büyümesi üzerine çevredekileri vatandaşlar, camdan atlamaları yönünde bağırmaya başladı.

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Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap binada yangın! Alevlerin içinden camdan atlayarak kurtuldular

1'i kadın 2 kişi alevlerin bulundukları yere sıçraması üzerine pencereden atlayarak canlarının son anda kurtardı. Penceren ilk olarak kadının atladığı öğrenilirken, erkeğin ise atladığı anda vücudunu alevlerin sardığı görüldü.

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Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap binada yangın! Alevlerin içinden camdan atlayarak kurtuldular

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.