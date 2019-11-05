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Beyoğlu su kesintisi! Beyoğlu sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da 20 saat sürmesi planlanan su kesintisi bazı ilçelerde beklenenden önce başladı. İSKİ'nin 11.00 olarak duyurduğu kesinti saat 10.30 itibarıyla gerçekleşti. Çalışma başlarken 9 ilçeye su verilemeyecek. Beyoğlu da o 9 ilçe arasında yer alıyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden Beyoğlu, turizmin kalbi olarak biliniyor. Birçok oteli ve işletmeyi bünyesinde barındıran Beyoğlu'nda hangi mahallelerde kesinti olacağı merak konusu. Ayrıca kesintinin saati de araştırılıyor. Peki, Beyoğlu sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte Beyoğlu su kesintisi haberleri...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:31
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Beyoğlu su kesintisi! Beyoğlu sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'un işlek ilçelerinden Beyoğlu'nda 20 saat su kesintisi yaşanacak. İSKİ'nin Üsküdar Çamlıca Terfi Merkezi'nde gerçekleştirdiği onarım çalışması nedeniyle 9 ilçeye su verilemiyor. Beyoğlu, Üsküdar, Beşiktaş, Fatih, Ataşehir, Beykoz, Ümraniye, Beşiktaş ve Kadıköy'de yaşanacak su kesintisine vatandaşların tepkisi büyük. Peki, Beyoğlu sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

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Beyoğlu su kesintisi! Beyoğlu sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ BAŞLADI

İstanbul'da su kesintisinin başlayacağı saat İSKİ tarafından 11.00 olarak duyurulmuştu. Kesinti 10.30 civarında başladı. Çalışma kapsamında 9 ilçeye su verilemiyor.

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Beyoğlu su kesintisi! Beyoğlu sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi yapılacak. Su kesintisi yapılacak ilçelerin listesi merakla araştırılıyor. İşte İSKİ'den duyurulan o liste...

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Beyoğlu su kesintisi! Beyoğlu sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Ümraniye

Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler 10 saat Atatürk Mahallesi'nin üst kotları 20 saat

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Beyoğlu su kesintisi! Beyoğlu sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Fatih

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray 10 saat