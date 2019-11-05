Beyoğlu su kesintisi! Beyoğlu sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da 20 saat sürmesi planlanan su kesintisi bazı ilçelerde beklenenden önce başladı. İSKİ'nin 11.00 olarak duyurduğu kesinti saat 10.30 itibarıyla gerçekleşti. Çalışma başlarken 9 ilçeye su verilemeyecek. Beyoğlu da o 9 ilçe arasında yer alıyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden Beyoğlu, turizmin kalbi olarak biliniyor. Birçok oteli ve işletmeyi bünyesinde barındıran Beyoğlu'nda hangi mahallelerde kesinti olacağı merak konusu. Ayrıca kesintinin saati de araştırılıyor. Peki, Beyoğlu sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte Beyoğlu su kesintisi haberleri...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





