İstanbul, su kesintisi öncesi teyakkuza geçti. İSKİ'nin Üsküdar - Çamlıca Terfi Merkezi'nde yapacağı çalışma nedeniyle aralarında Üsküdar, Fatih, Ümraniye, Kadıköy, Beşiktaş gibi yerlerin de bulunduğu 9 ilçeye su verilemeyecek. Büyük kalabalıklar barındıran ilçelerde vatandaş İSKİ ve İBB'ye çalışmanın saati ve uzunluğu nedeniyle tepkili. Bir yandan da suların saat kaçta geleceği araştırılıyor. Peki, Üsküdar sular ne zaman gelecek? Üsküdar su kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...