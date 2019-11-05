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Üsküdar sular ne zaman gelecek? Üsküdar su kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 9 ilçeye 20 saat su verilemeyecek. 9 ilçede hayatı durduracak çalışma öncesi vatandaşlar önlem almaya devam ediyor. Su kovalarına, damacanalara su takviyesi yapan vatandaşlar, çalışmanın gün boyu sürcek olmasına tepki gösteriyor. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'den itibaren aşağıda belirtilen bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecektir." denildi. Peki, Üsküdar sular ne zaman gelecek? Üsküdar su kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 10:28
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Üsküdar sular ne zaman gelecek? Üsküdar su kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul, su kesintisi öncesi teyakkuza geçti. İSKİ'nin Üsküdar - Çamlıca Terfi Merkezi'nde yapacağı çalışma nedeniyle aralarında Üsküdar, Fatih, Ümraniye, Kadıköy, Beşiktaş gibi yerlerin de bulunduğu 9 ilçeye su verilemeyecek. Büyük kalabalıklar barındıran ilçelerde vatandaş İSKİ ve İBB'ye çalışmanın saati ve uzunluğu nedeniyle tepkili. Bir yandan da suların saat kaçta geleceği araştırılıyor. Peki, Üsküdar sular ne zaman gelecek? Üsküdar su kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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Üsküdar sular ne zaman gelecek? Üsküdar su kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre yarın İstanbul'un birçok bölgesinde su kesintileri yaşanacak.

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Üsküdar sular ne zaman gelecek? Üsküdar su kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Yapılan duyuru şu şekilde; Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'den itibaren aşağıda belirtilen bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecektir.

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Üsküdar sular ne zaman gelecek? Üsküdar su kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Fatih

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray 10 saat

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Üsküdar sular ne zaman gelecek? Üsküdar su kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Zeytinburnu

Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe 10 saat