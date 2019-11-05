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Üsküdar sular ne zaman gelecek? Üsküdar su kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 9 ilçeye 20 saat su verilemeyecek. 9 ilçede hayatı durduracak çalışma öncesi vatandaşlar önlem almaya devam ediyor. Su kovalarına, damacanalara su takviyesi yapan vatandaşlar, çalışmanın gün boyu sürcek olmasına tepki gösteriyor. İSKİ'den yapılan açıklamada, "Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'den itibaren aşağıda belirtilen bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecektir." denildi. Peki, Üsküdar sular ne zaman gelecek? Üsküdar su kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 05.11.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 10:28
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