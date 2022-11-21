Beyni yoran optik illüzyon testi: Gizlenen kediyi bulmak büyük başarı! Bakalım siz bulabilecek misiniz?

Bireylerin gözlem becerierini ve konsantrasyonlarını artırmak için optik illüzyon testlerini çözüyor. Bu optik illüzyonda gizlenmiş kediyi 20 saniyeden önce bulanlar dünya rekoru kırıyor. Yoğun dikkat gerektiren bu optik illüzyon testi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki siz resimdeki gizli kediyi bulabilecek misiniz? İşte çok konuşulan o optik illüzyon testi...