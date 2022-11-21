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Beyni yoran optik illüzyon testi: Gizlenen kediyi bulmak büyük başarı! Bakalım siz bulabilecek misiniz?

Bireylerin gözlem becerierini ve konsantrasyonlarını artırmak için optik illüzyon testlerini çözüyor. Bu optik illüzyonda gizlenmiş kediyi 20 saniyeden önce bulanlar dünya rekoru kırıyor. Yoğun dikkat gerektiren bu optik illüzyon testi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Peki siz resimdeki gizli kediyi bulabilecek misiniz? İşte çok konuşulan o optik illüzyon testi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022 23:35 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 23:35
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Beyni yoran optik illüzyon testi: Gizlenen kediyi bulmak büyük başarı! Bakalım siz bulabilecek misiniz?

Beyni yoran optik illüzyon testleri sorgulanıyor. Gizlenen kediyi bulmak büyük başarı. Bakalım siz bulabilecek misiniz. Gözle görülen resimlerin ya da sahnelerin net olarak algılanamadığı durumlarda optik illüzyonlar söz konusudur. Görüntü zihin tarafından hızlıca anlaşılmaya çalışırken yanlışlar yapılabilir. Bu testleri 7 saniyede çözenler kendilerini kanıtlayabiliyor. İşte, merak uyandıran o illüzyon testeleri...

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Beyni yoran optik illüzyon testi: Gizlenen kediyi bulmak büyük başarı! Bakalım siz bulabilecek misiniz?

RESİMDEKİ KEDİYİ BULABİLDİNİZ Mİ?

Hala göremediyseniz sizin için bir ipucumuz var. Biraz daha gözlerinizi sağa kaydırabilirseniz kediyi görebileceksiniz. Aradığımız kedi resimde kırmızı alanda yer alıyor.

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Beyni yoran optik illüzyon testi: Gizlenen kediyi bulmak büyük başarı! Bakalım siz bulabilecek misiniz?

Köpeği 10 Saniyede bulabildiniz mi?

İyi bir gözlem becerisine sahip kişilerin yapması gereken tek şey, resme bir süre dikkatlice bakmaktır.

Bu testleri çözmeye başlayanlar için testi çözmek biraz zor olabilir.

Bu beceri, optik illüzyon testlerini ne kadar çok çözdüğünüzle alakalıdır.

Acele edin, zaman geçiyor.

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Beyni yoran optik illüzyon testi: Gizlenen kediyi bulmak büyük başarı! Bakalım siz bulabilecek misiniz?

Köpeği bulabildiniz mi?

Köpeği görenleri tebrik ediyoruz. Harika bir gözlem yeteneğiniz var.

Zaman çoktan doldu. Hala köpeği mi arıyorsunuz? Daha fazla aramayın. Aşağıdaki fotoğrafta gizlenen köpeği görebilirsiniz…

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Beyni yoran optik illüzyon testi: Gizlenen kediyi bulmak büyük başarı! Bakalım siz bulabilecek misiniz?

FARKLI OLAN DEVEYİ 7 SANİYEDE BULMAYA ÇALIŞIN

Resimde farklı olan deve ters dönmüş olarak duruyor. Farklı deveyi 7 saniyede bulabilenleri tebrik ediyoruz. Algı uzmanlarına göre daha fazla optik illüzyon problemi çözmeye devam ederek görsel algınızı geliştirmeniz ve bilişsel fonksiyonlarınıza katkı sağlamanız mümkün.