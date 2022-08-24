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Beyni dışarıda doğdu! Ameliyat eden doktor anlattı: İki sebebi var...

Kahramanmaraş'ta beyni kafatasından dışarıda doğan 11 aylık bir bebek başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun, "Böyle vakalara bölgede çok rastlıyoruz" diyerek buna yol açan iki sebebi açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 09:12
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Beyni dışarıda doğdu! Ameliyat eden doktor anlattı: İki sebebi var...

Kahramanmanraş'ta yabancı uyruklu 'El Abbud' isimli bebek, beyninin yarısı kafatasının dışarısında dünyaya geldi. Özel bir hastaneye getirilen bebek 11 günlükken burada ameliyata alındı. Bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun, "Ameliyat yaklaşık bir saat on dakika civarında sürdü ve bir problem çıkmadı. Hastamız şu an küvezde ve herhangi bir sıkıntısı yok. El, ayak ve göz hareketleri de gayet sağlıklı, takipteyiz" diyerek bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ VE AKRABA EVLİLİĞİ SEBEP OLUYOR'

Bu durumun daha çok Kahramanmaraş, Hatay ve Urfa bölgesinde folik asit eksikliğinden dolayı yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Altun, "Folik asit eksikliği kaynaklı omurga açıklığı vakalarına daha sık rastlıyoruz. Bu bebeğimizde görülen durum genellikle pek yaşamla bağdaşmıyor ama yaşayabilecek hastalara gerekli müdahaleyi yaparak hayata tutunmalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, bu tür vakaların folik asit eksikliği, gebelik sürecinde yeterli beslenmeme dışında bir sebebinin de akraba evlilikleri olduğunu söyledi. Bu durumun çok nadiren anne karnında tespit edilemeyeceğini belirten Doç. Dr. Altun, "Bazı durumlarda annenin gebeliğinin sonlandırılması tavsiye edilebiliyor. Ancak bu genellikle hamilelik esnasında anne ve çocuk için riskli bir durum olduğunda söz konusu oluyor. Eğer aile kabul etmezse risk olsa da biz gerekli müdahaleleri yapabiliyoruz" diye konuştu.

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Beyni dışarıda doğdu! Ameliyat eden doktor anlattı: İki sebebi var...

ANNE KARNINDA YAPILABİLİYOR AMA...

El Abbud isimli bebeğin ameliyatının çok riskli olduğunu ve beynin ana damarlarını etkileyebileceğini belirten Altun, "Beynin ana damarları zarar gördüğünde ölümcül risk oluşturabiliyor" dedi. Ameliyatın anne karnında yapılabilen bir ameliyat olduğunu ancak ana damarların anne karnında tespit edilmesi zor olduğu için doğum sonrası yapmayı tercih ettiklerini de ekledi.
Doç. Dr. Altun kendilerinin çok sık rastladığı vakalar olması sebebiyle ameliyatını rahatlıkla yapabildiklerini ancak 11 günlük bebekte görülen bu rahatsızlığa dünya genelinde çok sık rastlanmadığını söyledi. İdris Altun bebeği ileride bekleyen riskleri ise, "Çocuk ellerini ve ayaklarını kontrol edemeyebilir ve görmeyle ilgili sıkıntılar çekebilir" diyerek sıraladı. Ancak bebeğin şu an böyle bir problemle karşı karşıya olmadığınının altını çizen Doç. Dr. Altun, "Buradaki en büyük etken anne karnında çocuğun gelişimi. Çocuğun fonksiyonel beyni, zeka gelişimi ve zeka yapısı anne karnındaki sağlıklı dokularla doğru orantılı. Çocuğun sağlığı tamamen anne karnındaki sağlık ve genetik faktörle ilgili" bilgisini paylaştı.

'BEBEĞİN ZEKA VE OMURİLİK GELİŞİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazlı Korkmaz da buna benzer vakaların yaşanmaması için her kadının gebelik danışmanlığı alması gerektiğini ve eğer her şey yolundaysa üç ay öncesinden folik asit kullanmaya başlamalarını önerdi. Korkmaz sözlerine, şöyle devam etti:

"Çünkü folik asit vücudun ürettiği bir vitamin değil. Gebenin nasıl vitamin eksikliği oluyorsa folik asite de ihtiyacı oluyor. Bu sebeple üç ay öncesinden başlayıp gebedeki eksikliği gideriyoruz. Gebe kaldıktan sonra 12'nci haftaya kadar folik asite devam ediyoruz. Yeni hücre oluşumu ve bebeğin sağlıklı gelişimi için, bebeğin zekasının normal ve üstünde iyi olması için folik asit oldukça önemli."

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Beyni dışarıda doğdu! Ameliyat eden doktor anlattı: İki sebebi var...

"Miyelin kılıf dediğimiz beyin ve beyni tamamlayıcı omurulik kanalının düzgün gelişebilmesi için folik asit çok önemli" diyen Nazlı Korkmaz, folik asiti eksikliği söz konusu olduğunda El Abbud isimli bebekteki gibi vakaların görüldüğünün altını çizdi. Korkmaz, omurganın hemen altında miyelin kılıfı olduğunu ve oradan sinir hatlarının geçtiğini ancak folik asit eksiliğinden dolayı bazı bebeklerde miyelin kılıfının kapanmadığına dikkat çekti. Bu sebeple bu bebeklerde doğumdan sonra ameliyat gerektiğini söyleyen Korkmaz, "Sinir doku gelişmediği için bu çocuklar yürüyemeyebiliyorlar, altlarına kaçırabiliyorlar. Omurga açıklığı gibi hastalıklar meydana gelebiliyor" diye konuştu.

'DOĞRU BESLENEREK DE ALINABİLİR'

Folik asitin sadece doktor takviyesiyle değil, beslenme yoluyla da alınabileceğini değinen Op. Dr. Korkmaz, folik asitin bol olduğu yiyecekleri şöyle sıraladı:

"Brokoli, brüksel salatası kısacası yeşil yapraklı sebzelerin çoğunda folik asit fazlasıyla mevcut. Dana karaciğerinde, pancar benzeri sebzelerde ve baklagillerde de çok fazla bulunuyor. Ben gebelere genellikle elinizin altından fındık, fıstık ve cevizi eksik etmeyin derim. Cevizin içinde de folik asit fazlasıyla mevcut ve beyne çok faydalı."

Bu tür anomalilere bilinçli bir gebelikte rastlanmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söyleyen Dr. Nazlı Korkmaz, "Çünkü kişiler bilinçli oluyor ve beslenmelerine dikkat edip daha önceden vitamin ve destek vitaminlerini aldığı için daha az bu durumlarla karşılaşıyorlar. Ancak sosyo-ekonomik düzeyi düşük çevrelerde gebe takipsiz kalıyor, bilinçli bir şekilde gebe kalmamış oluyor ya da ekonomik düzeyi iyi bir beslenmeye elvermiyor" dedi. Bu sebeple gebe kalmak isteyen kişilerin mutlaka gebelik danışmanlığı alması gerektiğini söyleyen Korkmaz, "Akraba evliliği var mı yok mu, gebeliğe hazırlık için farklı bir durum söz konusu mu, gebe kalmadan hazırlık aşaması nasıl olmalı ve sonrasında nasıl devam edeceklerini bilmeleri şart" uyarısında bulundu.

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Beyni dışarıda doğdu! Ameliyat eden doktor anlattı: İki sebebi var...

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