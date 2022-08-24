Beyni dışarıda doğdu! Ameliyat eden doktor anlattı: İki sebebi var...

Kahramanmanraş'ta yabancı uyruklu 'El Abbud' isimli bebek, beyninin yarısı kafatasının dışarısında dünyaya geldi. Özel bir hastaneye getirilen bebek 11 günlükken burada ameliyata alındı. Bebeğin ameliyatını gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun, "Ameliyat yaklaşık bir saat on dakika civarında sürdü ve bir problem çıkmadı. Hastamız şu an küvezde ve herhangi bir sıkıntısı yok. El, ayak ve göz hareketleri de gayet sağlıklı, takipteyiz" diyerek bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

'FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ VE AKRABA EVLİLİĞİ SEBEP OLUYOR'

Bu durumun daha çok Kahramanmaraş, Hatay ve Urfa bölgesinde folik asit eksikliğinden dolayı yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Altun, "Folik asit eksikliği kaynaklı omurga açıklığı vakalarına daha sık rastlıyoruz. Bu bebeğimizde görülen durum genellikle pek yaşamla bağdaşmıyor ama yaşayabilecek hastalara gerekli müdahaleyi yaparak hayata tutunmalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, bu tür vakaların folik asit eksikliği, gebelik sürecinde yeterli beslenmeme dışında bir sebebinin de akraba evlilikleri olduğunu söyledi. Bu durumun çok nadiren anne karnında tespit edilemeyeceğini belirten Doç. Dr. Altun, "Bazı durumlarda annenin gebeliğinin sonlandırılması tavsiye edilebiliyor. Ancak bu genellikle hamilelik esnasında anne ve çocuk için riskli bir durum olduğunda söz konusu oluyor. Eğer aile kabul etmezse risk olsa da biz gerekli müdahaleleri yapabiliyoruz" diye konuştu.