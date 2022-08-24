Beyni dışarıda doğdu! Ameliyat eden doktor anlattı: İki sebebi var...

"Miyelin kılıf dediğimiz beyin ve beyni tamamlayıcı omurulik kanalının düzgün gelişebilmesi için folik asit çok önemli" diyen Nazlı Korkmaz, folik asiti eksikliği söz konusu olduğunda El Abbud isimli bebekteki gibi vakaların görüldüğünün altını çizdi. Korkmaz, omurganın hemen altında miyelin kılıfı olduğunu ve oradan sinir hatlarının geçtiğini ancak folik asit eksiliğinden dolayı bazı bebeklerde miyelin kılıfının kapanmadığına dikkat çekti. Bu sebeple bu bebeklerde doğumdan sonra ameliyat gerektiğini söyleyen Korkmaz, "Sinir doku gelişmediği için bu çocuklar yürüyemeyebiliyorlar, altlarına kaçırabiliyorlar. Omurga açıklığı gibi hastalıklar meydana gelebiliyor" diye konuştu.
'DOĞRU BESLENEREK DE ALINABİLİR'
Folik asitin sadece doktor takviyesiyle değil, beslenme yoluyla da alınabileceğini değinen Op. Dr. Korkmaz, folik asitin bol olduğu yiyecekleri şöyle sıraladı:
"Brokoli, brüksel salatası kısacası yeşil yapraklı sebzelerin çoğunda folik asit fazlasıyla mevcut. Dana karaciğerinde, pancar benzeri sebzelerde ve baklagillerde de çok fazla bulunuyor. Ben gebelere genellikle elinizin altından fındık, fıstık ve cevizi eksik etmeyin derim. Cevizin içinde de folik asit fazlasıyla mevcut ve beyne çok faydalı."
Bu tür anomalilere bilinçli bir gebelikte rastlanmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu söyleyen Dr. Nazlı Korkmaz, "Çünkü kişiler bilinçli oluyor ve beslenmelerine dikkat edip daha önceden vitamin ve destek vitaminlerini aldığı için daha az bu durumlarla karşılaşıyorlar. Ancak sosyo-ekonomik düzeyi düşük çevrelerde gebe takipsiz kalıyor, bilinçli bir şekilde gebe kalmamış oluyor ya da ekonomik düzeyi iyi bir beslenmeye elvermiyor" dedi. Bu sebeple gebe kalmak isteyen kişilerin mutlaka gebelik danışmanlığı alması gerektiğini söyleyen Korkmaz, "Akraba evliliği var mı yok mu, gebeliğe hazırlık için farklı bir durum söz konusu mu, gebe kalmadan hazırlık aşaması nasıl olmalı ve sonrasında nasıl devam edeceklerini bilmeleri şart" uyarısında bulundu.