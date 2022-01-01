Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza! 10 kişi yaralandı

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki maddi hasarlı kazayı fark eden bir sürücü, otomobili ile fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen diğer otomobilin sürücüsü, önündeki aracın fren yaptığını fark etmeyerek çarptı.