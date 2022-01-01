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Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza! 10 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre: D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır, 2'si çocuk toplam 10 kişi yaralandı. Kazaya karışan yabancı uyruklu alkollü sürücü ise polis ekiplerine mukavemet göstererek ortalığı birbirine kattı.

Giriş Tarihi: 01.01.2022 06:10 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 06:17
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Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı
Beylikdüzü’nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki maddi hasarlı kazayı fark eden bir sürücü, otomobili ile fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen diğer otomobilin sürücüsü, önündeki aracın fren yaptığını fark etmeyerek çarptı.

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Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı
Beylikdüzü’nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı

Arkadan gelen araçların da kazaya karışması sonucu 3 kişi, bir otomobilde sıkışırken, toplam içinde 2 çocuğun da olduğu 10 kişi yaralandı.

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Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı
Beylikdüzü’nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı

D-100 Karayolu Avcılar istikameti kaza nedeniyle trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı
Beylikdüzü’nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı

Aracında sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kurtuldu. Ambulansa alınan yaralılar, Beylikdüzü Devlet Hastanesine götürüldü.

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Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı
Beylikdüzü’nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı

3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan bir kişi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan kazazedeyi, bir arkadaşı sarılarak sakinleştirdi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.