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Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza! 10 kişi yaralandı
Son dakika haberine göre: D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır, 2'si çocuk toplam 10 kişi yaralandı. Kazaya karışan yabancı uyruklu alkollü sürücü ise polis ekiplerine mukavemet göstererek ortalığı birbirine kattı.
Giriş Tarihi: 01.01.2022 06:10Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 06:17
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Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı
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Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı
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Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı
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Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı
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Beylikdüzü'nde yılın ilk saatlerinde feci kaza!10 kişi yaralandı