Beykoz’da kan donduran plan! Eski nişanlısını “Dubai yalanıyla” ölüme götürdü

Sanığın, eve gittiklerinde basketbolcunun sosyal medya üzerinden maktule mesaj attığını gördüğünü, bu nedenle tartıştıklarını söylediği ifadesi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan maktulün kız kardeşi K.B. ise ablası Aysel Karakoç ile sanık Fethi Şancı'nın bir dönem nişanlı olduğunu ancak sanığın aldatması sebebiyle ayrıldıklarını, daha sonra sanığın ısrarları üzerine tekrar barıştıklarını, bu sefer de sanığın dolandırıcı olduğunu öğrenmeleri üzerine tekrar ayrıldıklarını ve olay gününe kadar herhangi bir barışmanın söz konusu olmadığını söylediği belirtildi.

Maktulün annesi P.K'nin ise ifadesinde kızının sanıkla evlenmeyi planlayarak yüzük taktıklarını, daha sonra kızının ayrıldığını ve diğer çocuklarından öğrendiği kadarıyla maktul kızının sanıktan korkması sebebiyle yaşadığı evden taşınarak izini kaybettirmek istediğini dile getirdiği iddianamede kaydedildi.