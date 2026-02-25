Beykoz’da kan donduran plan! Eski nişanlısını “Dubai yalanıyla” ölüme götürdü
İstanbul Beykoz'da eski nişanlısı Aysel Karakoç'u öldüren Fethi Şancı hakkında hazırlanan iddianame, cinayetin planlı olduğunu ortaya koydu. Restorandan bıçak çaldığı, "Dubai'ye gideceğim" diyerek Karakoç'u son kez buluşmaya ikna ettiği ve kaçış için uçak biletini önceden aldığı belirlenen sanığın saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Şancı'nın olay günü bir sitenin önünde eski nişanlısı Aysel Karakoç'u vücudunun farklı noktalarından bıçakla yaraladığı, maktulün kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde vefat ettiği aktarıldı.
Olay günü maktul Karakoç ve sanığın birlikte bir restoranda yemek yedikleri, sanığın restorandan ayrılmadan önce restorana ait servis bıçağını yanına aldığı ve maktulün Beykoz'da bulunan evine geldikleri iddianamede anlatıldı.
İddianamede, Aysel Karakoç'un araçtan inmek istemediği ancak sanığın aracın şoför kapısını açarak bir şeyler konuştuğu ve maktulü indirmeye çalıştığı, ardından çantasını alan maktulün sanıkla evine geçtiği belirtildi.
Bir süre sonra maktul Karakoç'un koşarak site danışma kulübesine gittiğini ve burada bulunan görevliden telefonunu isteyerek polisi aradığı, konuşmasında ise "Erkek arkadaşım bana zarar verebilir." dediği iddianamede yer aldı.
İddianamede, sanığın maktulün evinden aldığı değerlendirilen büyük doğrama bıçağını cebine koyarak Karakoç'un peşinden geldiği ifade edildi.
Sanığın, site güvenlik kamerasının bulunduğu danışma kulübesinin önünde telefonla konuşmakta olan Aysel Karakoç'u cebinden çıkardığı bıçakla vücudunun öldürücü noktalarına 5 bıçak darbesi atarak yaraladığı, yaralı vaziyetteki maktulün ise sanığın elindeki bıçağı alıp uzağa fırlatmasıyla eylemin sona erdiği iddianamede anlatıldı.
İddianamede, maktul Karakoç'un alınan Adli Tıp Raporuna göre kesici delici alet yaralanmasına bağlı organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu vefat ettiği kaydedildi.
Sanığın ise olayın ardından maktulün yanında oturur vaziyette bulunduğu ve suç aleti olan bıçağın da güvenlik güçlerince ele geçirildiği iddianamede belirtildi.
İddianamede, sanık Şancı'nın soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, maktulün nişanlısı olduğunu, olaydan 5 gün önce gittikleri bir mekanda bir basketbolcunun masalarına temasta bulunduğunu, daha sonra maktulle aralarında herhangi bir sorun olmadan mekandan ayrıldıklarını söylediği ifade edildi.