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Beyin yakıyor! Hareket ettiğini görenler dikkat!

Bazı görseller oldukça yanıltıcı olabiliyor. Onları hareketli gibi görseniz de aslında hareket etmiyorlar. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflar da sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki çubuklara baktığınız zaman ne görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...

Giriş Tarihi: 28.05.2021 05:34 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 05:34
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Beyin yakıyor! Hareket ettiğini görenler dikkat!

Aşağıdaki optik illüzyonlar beyninizle adeta alay edecek. İşte sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler garip optik illüzyonları...

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

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Beyin yakıyor! Hareket ettiğini görenler dikkat!

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

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Beyin yakıyor! Hareket ettiğini görenler dikkat!

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

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Beyin yakıyor! Hareket ettiğini görenler dikkat!

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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Beyin yakıyor! Hareket ettiğini görenler dikkat!

Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.