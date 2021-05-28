Beyin yakıyor! Hareket ettiğini görenler dikkat!

Bazı görseller oldukça yanıltıcı olabiliyor. Onları hareketli gibi görseniz de aslında hareket etmiyorlar. Sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflar herkes tarafından farklı şekilde görülebiliyor. Aşağıda yer alan fotoğraflar da sizi yanıltabilir. Peki siz fotoğraftaki çubuklara baktığınız zaman ne görüyorsunuz? İşte sosyal medyada da çok konuşulan o illüzyonlar...