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Beyin yakan fotoğraf! Bu fotoğrafta uyuyan bir adam görenler dikkat!

Sosyal medyada birbirinden ilginç fotoğraflar ve zeka testleri yayınlanıyor elbette. Ama bu fotoğraflar oldukça farklı. Fotoğraflara ilk bakışta herkes farklı bir şey görüyor. Başlığımıza taşıdığımız 'uyuyan adam' fotoğrafı da aslında gördüğünüz gibi değil. İşte görenleri şaşkına çeviren o kareler...

Giriş Tarihi: 13.01.2021 07:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 07:19
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Beyin yakan fotoğraf! Bu fotoğrafta uyuyan bir adam görenler dikkat!

Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.

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Beyin yakan fotoğraf! Bu fotoğrafta uyuyan bir adam görenler dikkat!

Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.

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Beyin yakan fotoğraf! Bu fotoğrafta uyuyan bir adam görenler dikkat!

Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.

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Beyin yakan fotoğraf! Bu fotoğrafta uyuyan bir adam görenler dikkat!

Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.

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Beyin yakan fotoğraf! Bu fotoğrafta uyuyan bir adam görenler dikkat!

Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.