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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Beyin yakan fotoğraf! Bu fotoğrafta uyuyan bir adam görenler dikkat! Beyin yakan fotoğraf! Bu fotoğrafta uyuyan bir adam görenler dikkat!
Sosyal medyada birbirinden ilginç fotoğraflar ve zeka testleri yayınlanıyor elbette. Ama bu fotoğraflar oldukça farklı. Fotoğraflara ilk bakışta herkes farklı bir şey görüyor. Başlığımıza taşıdığımız 'uyuyan adam' fotoğrafı da aslında gördüğünüz gibi değil. İşte görenleri şaşkına çeviren o kareler...
Giriş Tarihi: 13.01.2021 07:14 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 07:19
Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Cevabınız 12 ise hesabınız doğru.Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Resmi yukarı aşağı kaydırdığınızda kareler hareket ediyor.
Bu resimdeki daire aslında hareket etmiyor.
Buradaki kalpler de hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.
Bu resimdeki yılanlar aslında hareketsiz.