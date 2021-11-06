07 Kasım 2021, Pazar
Beyaoğlu’nda kan şiddet: 23 yaşındaki kızı döve döve felç etti!
İstanbul Beyoğlu'nda 23 yaşındaki Zehra Meraklı ablasının nişan yemeğinin ardından bacaklarını geçişi kapattığı için uyardığı magandanın saldırısına uğradı. Genç kızın aldığı darbeler sonucunda yüzünün sol tarafı kısmi felç geçirdi. Kabusu anlatan Meraklı "Arkadan enseme vurdu. Düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. Bütün gece hastanede kaldım. O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim işe geç kaldım diye gözümü açtım. " dedi.
Giriş Tarihi: 06.11.2021 14:43
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11