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Beyaoğlu’nda kan şiddet: 23 yaşındaki kızı döve döve felç etti!

İstanbul Beyoğlu'nda 23 yaşındaki Zehra Meraklı ablasının nişan yemeğinin ardından bacaklarını geçişi kapattığı için uyardığı magandanın saldırısına uğradı. Genç kızın aldığı darbeler sonucunda yüzünün sol tarafı kısmi felç geçirdi. Kabusu anlatan Meraklı "Arkadan enseme vurdu. Düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. Bütün gece hastanede kaldım. O kadar şuurumu kaybetmişim ki işe gideceğim işe geç kaldım diye gözümü açtım. " dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 06.11.2021 14:43
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Beyaoğlu’nda kan şiddet: 23 yaşındaki kızı döve döve felç etti!

23 yaşındaki Zehra Meraklı'nın ablası 24 Ekim gecesi aile arasında bir nişan töreni yaptı.

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Beyaoğlu’nda kan şiddet: 23 yaşındaki kızı döve döve felç etti!

Zehra Meraklı, ablası Büşra Meraklı ve yakınları nişan kutlaması için Beyoğlu'nda bir restoranda yemek yedi. Zehra Meraklı yemek sonrası tuvaleti kullanmak için Asmalımescit'teki başka bir eğlence mekanına girdi.

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Beyaoğlu’nda kan şiddet: 23 yaşındaki kızı döve döve felç etti!

"BACAKLARI GEÇİŞİ KAPATTIĞI İÇİN"

Meraklı, eğlence mekanından çıkarken, bacaklarını geçişe engel olacak şekilde uzatan yabancı uyruklu bir kişiyi uyardı. 23 yaşındaki kadının iddiasına göre kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişi ve iki arkadaşı, Zehra Meraklı'nın arkasından giderek saldırdı. Meraklı arkadan aldığı darbe sonucu yere düştü, yerde de yabancı uyruklu kişi saldırmaya devam etti.

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Beyaoğlu’nda kan şiddet: 23 yaşındaki kızı döve döve felç etti!

YÜZÜ TANINMAZ HALE GELDİ

Dakikalarca süren saldırı, ablası ve çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yüzü tanınmaz hale gelen Zehra Meraklı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 23 yaşındaki kadına kafa travması geçirdiği teşhisi konuldu. Aldığı darbeler ile sinirlerinin zedelenmesi sonucu yüzünün sol tarafı kısmi felç oldu. 2 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Zehra Meraklı suç duyurusunda bulundu.

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Beyaoğlu’nda kan şiddet: 23 yaşındaki kızı döve döve felç etti!

"BEYİN KANAMASI GEÇİRDİM"

Zehra Meraklı, "Ablam ve eniştem nişanlandı, biz gençler olarak nişan yemeğine çıktık. Yemekten sonra eve dönerken, lavaboya uğramak için bir başka mekana girdik. Çıkarken tanımadığım yabancı uyruklu birisi, arkadan enseme vurdu. Ben düşüp bayıldım, beni tekmelemeye devam etti, beyin kanaması geçirdim. Ailem araya giriyor, hastaneye kaldırılıyorum. Herhangi bir sürtüşme, bir bakışma, bir çarpışma hiç bir şey yok. Benim gördüğüm 1 kişi saldırdı. 3 kişi arkamdan geliyordu. Kameradan gördüğümüz kadarıyla 1 kişi saldırıyor. Etraf kalabalık olduğu için benim ailem de arbedeyi anlamıyor" dedi.