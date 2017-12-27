Besledikleri evcil hayvanları görünce şaşıracaksınız

Kedi, köpek, balık ve kuş gibi evcil hayvanları görmeye alışık olanları şaşırtan kareler. Rusya'nın Samara şehrinde bir adamın kaplanını yürüyüşe çıkardığını fark edenler büyük korku yaşadı. Kaplan ve sahibinin gezintisi, yoldan geçen bir araçtan görüntülendi. Kan dondurucu gezintinin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından, bazıları adamın hayvan eğiticisi Artur Bagdasarov olduğunu, kaplanın ise sirklerde yer aldığını iddia etti. Kaplanın sakin olduğu kaydedilirken olay sonucu kimsenin yaralanmadığı bildirildi. Hindistan'da Lakhapada köyünde yaşayan ayının yaşamı ajansların bile dikkatini çekti. Sloth Bear (Tembel ayı) cinsinden bulunan yavru ayı adını yavaş hareket etme özelliğinden alıyor. Yaklaşık bir buçuk yaşında olan yavru ayı bir keçi sürüsünü takip ederek köye geldi. Köye yerleşen insanlarla yaşayamaya başladı.