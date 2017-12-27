Besledikleri evcil hayvanları görünce şaşıracaksınız

Kan dondurucu gezintinin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından, bazıları adamın hayvan eğiticisi Artur Bagdasarov olduğunu, kaplanın ise sirklerde yer aldığını iddia etti.

Kaplanın sakin olduğu kaydedilirken olay sonucu kimsenin yaralanmadığı bildirildi.