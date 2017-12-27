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Besledikleri evcil hayvanları görünce şaşıracaksınız

Kedi, köpek, balık ve kuş gibi evcil hayvanları görmeye alışık olanları şaşırtan kareler.

Giriş Tarihi: 27.12.2017 15:53 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 17:48
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Besledikleri evcil hayvanları görünce şaşıracaksınız

Rusya'nın Samara şehrinde bir adamın kaplanını yürüyüşe çıkardığını fark edenler büyük korku yaşadı.

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Besledikleri evcil hayvanları görünce şaşıracaksınız

Kaplan ve sahibinin gezintisi, yoldan geçen bir araçtan görüntülendi.

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Besledikleri evcil hayvanları görünce şaşıracaksınız

Kan dondurucu gezintinin fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından, bazıları adamın hayvan eğiticisi Artur Bagdasarov olduğunu, kaplanın ise sirklerde yer aldığını iddia etti.

Kaplanın sakin olduğu kaydedilirken olay sonucu kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

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Besledikleri evcil hayvanları görünce şaşıracaksınız

Hindistan'da Lakhapada köyünde yaşayan ayının yaşamı ajansların bile dikkatini çekti.

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Besledikleri evcil hayvanları görünce şaşıracaksınız

Sloth Bear (Tembel ayı) cinsinden bulunan yavru ayı adını yavaş hareket etme özelliğinden alıyor.