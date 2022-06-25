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Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde yeni gelişme! “Çocuğum var çok pişmanım” diyerek kendini savunmuştu

Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta sokak ortasında hayasızca birlikte olup, kendilerini ikaz eden vatandaşlara da hakaretler savuran ahlaksız çift bu skandal hareketle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Çiftlerden birinin oyuncu ötekinin de otel sahibi olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre 2 zanlı ile ilgili iddianame hazırlandı ve haklarında verilen ceza belli oldu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.06.2022 13:53 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022 13:53
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Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde yeni gelişme! “Çocuğum var çok pişmanım” diyerek kendini savunmuştu

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bir aracın üzerinde çekilen ahlak dışı görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının akabinde gözaltına alınan ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılan 2 zanlı ile ilgili "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan birer seneye kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

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Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde yeni gelişme! “Çocuğum var çok pişmanım” diyerek kendini savunmuştu

İNŞAATIN ÖNÜNDE HAYASIZ DAVRANIŞLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otel sahibi olduğu belirlenen zanlı A.E.K. (43) ile oyunculuk ajansında menajer olduğu belirtilen kadın şüpheli Z.S'nin (37) 11 Haziran saat 04.55 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki inşaatın önünde uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği bildirildi.

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Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde yeni gelişme! “Çocuğum var çok pişmanım” diyerek kendini savunmuştu

"ÇOK ALKOLLÜYDÜK HATIRLAMIYORUZ"

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheliler, çok alkollü olduklarından olayı hatırlamadıklarını ifade etti.

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Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde yeni gelişme! “Çocuğum var çok pişmanım” diyerek kendini savunmuştu

HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Şüphelilerin TCK'nin "hayasızca hareketler" suçunu düzenleyen 225/1 maddesi uyarınca altışar aydan birer yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde yeni gelişme! “Çocuğum var çok pişmanım” diyerek kendini savunmuştu

BEŞİKTAŞ'TA CİNSEL İLİŞKİ REZALETİ

İstanbul'da 11 Haziran günü saatler 04:54'ü gösterdiğinde Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:48 inşaat alanı önünde ahlaksızca hareketler sergileyen ve ulu orta birlikte olan bir ikili görüldü. Çift, kendilerini ikaz edenlere kulak asmazken birde hakaretler savurdu.