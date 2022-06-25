Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde yeni gelişme! “Çocuğum var çok pişmanım” diyerek kendini savunmuştu

Son dakika haberi... İstanbul Beşiktaş'ta sokak ortasında hayasızca birlikte olup, kendilerini ikaz eden vatandaşlara da hakaretler savuran ahlaksız çift bu skandal hareketle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Çiftlerden birinin oyuncu ötekinin de otel sahibi olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre 2 zanlı ile ilgili iddianame hazırlandı ve haklarında verilen ceza belli oldu. İşte ayrıntılar...