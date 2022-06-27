Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde flaş gelişme! Oyuncunun talebi mahkeme tarafından reddedildi

Zeynep S., yaptığı başvuru dilekçesinde olay sırasında alkolün etkisinden dolayı iradesinin sakatlandığını, biilincinin yerinde olmadığını anlattı. Oyuncu kamuoyunda paylaşılan görüntülerden dolayı hem sosyal hem de iş hayatında problemler meydana geldiğini ifade etti.