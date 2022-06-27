27 Haziran 2022, Pazartesi
Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde flaş gelişme! Oyuncunun talebi mahkeme tarafından reddedildi
İstanbul Beşiktaş'ta sokak ortasında hayasızca birlikte olup, kendilerini ikaz eden vatandaşlara da hakaretler savuran ahlaksız çift bu skandal hareketle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Çiftlerden birinin oyuncu ötekinin de otel sahibi olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Beşiktaş'taki cinsel rezalette flaş gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 27.06.2022 10:55
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