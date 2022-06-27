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Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde flaş gelişme! Oyuncunun talebi mahkeme tarafından reddedildi

İstanbul Beşiktaş'ta sokak ortasında hayasızca birlikte olup, kendilerini ikaz eden vatandaşlara da hakaretler savuran ahlaksız çift bu skandal hareketle Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Çiftlerden birinin oyuncu ötekinin de otel sahibi olduğu gün yüzüne çıkmıştı. Beşiktaş'taki cinsel rezalette flaş gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 27.06.2022 10:55
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Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde flaş gelişme! Oyuncunun talebi mahkeme tarafından reddedildi

Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde çekilen uygunsuz görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan ve ev hapsi kararıyla salıverilen iki şüpheli hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde flaş gelişme! Oyuncunun talebi mahkeme tarafından reddedildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otel sahibi olduğu belirlenen zanlı Ahmet E.K. (43) ile oyunculuk ajansında menajer olduğu belirtilen kadın şüpheli Zeynep S.'nin (37) 11 Haziran saat 04.55 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki inşaatın önünde uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği bildirildi.

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Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde flaş gelişme! Oyuncunun talebi mahkeme tarafından reddedildi

1 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede savunmasına yer verilen şüpheliler, çok alkollü olduklarından olayı hatırlamadıklarını ifade etti. Şüphelilerin TCK'nin "hayasızca hareketler" suçunu düzenleyen 225/1 maddesi uyarınca altışar aydan birer yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde flaş gelişme! Oyuncunun talebi mahkeme tarafından reddedildi

BU KEZ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN OYUNCU HAREKETE GEÇTİ

Tüm bu gelişmeler dışında bu kez Zeynep S., harekete geçerek sosyal medya ve basında yer alan görüntü ve içeriklerin kaldırılması talebinde bulundu.

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Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girme rezaletinde flaş gelişme! Oyuncunun talebi mahkeme tarafından reddedildi

Zeynep S., yaptığı başvuru dilekçesinde olay sırasında alkolün etkisinden dolayı iradesinin sakatlandığını, biilincinin yerinde olmadığını anlattı. Oyuncu kamuoyunda paylaşılan görüntülerden dolayı hem sosyal hem de iş hayatında problemler meydana geldiğini ifade etti.