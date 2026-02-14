Beşiktaş’ta park kavgası kanlı bitti: Tartıştığı sürücüye kurşun yağdırdı

Beşiktaş'ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 67 yaşındaki Erdoğan Ş, silahla Ferşat Tellioğlu'nu vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kan donduran olay, 13 Şubat günü saat 11.05 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Tellioğlu'na ateş etti. Silahla vurulan Tellioğlu kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından Tellioğlu'nun yakınları olay yerine geldi ve araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdı.

Otomobilin içinde darbedilen Erdoğan Ş., daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darp edildi. Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbeler sonucu hareketsiz kaldı. Silah ve kavga seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ferşat Tellioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tellioğlu'nu vuran Erdoğan Ş. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.