Beşiktaş ocak bombasını patlattı! İlk hedef golcü

Süper Lig'de hızla çıkışa geçen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Ocak ayında ilk hedefini golcü bir oyuncu olarak belirleyen siyah beyazlı ekip, aradığını buldu. Burak Yılmaz'ı yedekleyecek bir golcü isteyen Abdullah Avcı, yönetime önemli bir golcünün ismini verdi. Takımdan gönderilecek futbolcular için de devre arasını bekleyen Beşiktaş, 5 isimle yolları ayırmayı planlıyor.