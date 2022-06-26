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Beril Varol cinayetinde yeni detay! Katilin evinden çıkanlar şoke etti

İstanbul'da eski kız arkadaşı Beril Varol ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar eden müzisyen Yavuz Selim Bektaş'ın işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. 27 Mayıs'ta yaşanan cinayete ilişkin Fulya'daki evde yapılan incelemede farklı türde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 26.06.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 07:32
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Beril Varol cinayetinde yeni detay! Katilin evinden çıkanlar şoke etti

Yavuz Selim Bektaş (34), İstanbul Şişli'de eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar etmişti.

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Beril Varol cinayetinde yeni detay! Katilin evinden çıkanlar şoke etti

27 Mayıs sabahı İstanbul Şişli'deki 4 katlı bir binanın en üst katından gelen silah sesleri sonrası 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın (34), eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı (29) öldürüp yaşamına son verdiği belirlendi.

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Beril Varol cinayetinde yeni detay! Katilin evinden çıkanlar şoke etti

EVDE UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının skandal olaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayetin işlendiği evde yeni delillere ulaşıldı.

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Beril Varol cinayetinde yeni detay! Katilin evinden çıkanlar şoke etti

Emniyet güçleri tarafından maktule Beril Varol'un evinde yapılan incelemelerde; silah, 170 gr marijuana olarak tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan apartlar, intihar notu, hassas terazi, boş kovanlar ve pasaportlar ele geçirildi. Söz konusu eşyalar inceleme altına alındı.

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Beril Varol cinayetinde yeni detay! Katilin evinden çıkanlar şoke etti

TIRNAKLARDAN ALINAN DNA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR
Emniyet güçleri tarafından maktullerin tırnaklarından alınan DNA örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.