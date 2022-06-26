Beril Varol cinayetinde yeni detay! Katilin evinden çıkanlar şoke etti

İstanbul'da eski kız arkadaşı Beril Varol ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar eden müzisyen Yavuz Selim Bektaş'ın işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. 27 Mayıs'ta yaşanan cinayete ilişkin Fulya'daki evde yapılan incelemede farklı türde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 26.06.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 07:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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