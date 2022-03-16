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Haberler Galeri Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil günleri, yıldızların semayı aydınlattığı gibi yürekleri aydınlatan gece olarak biliniyor. İslam alemi için büyük öneme sahip Berat Kandili yarın idrak edilecek. Berat gecesinde ibadetlere yoğunlaşmak isteyen vatandaşlar, bu gece de oruç tutmanın önemini araştırmaya başladı. Peki, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2022 15:59
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Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili, kendini bilmenin, ibadet etmenin, Yüce Allah'ın emirlerine uyma ve Allah'a karşı şükürleri artırmanın bir vesilesidir. Bir hadiste, Berat Kandili'nde yapılacak duaların geri çevrilmeyeceği müjdesi verilmiştir. Bu mübarek geceyi ibadetlerle geçirmek isteyenler oruç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hazreti Muhammed'in Berat gecesinde çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

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Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Gece yarısından önce veya sonra oruca niyetlenen bir kimse bugünkü orucu tutmaya diye niyetlenilebilir. "Niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya" diyerek niyet edilir.

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Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

BERAT GECESİ NE OLDU?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

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Berat Kandili’nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

* Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

* Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

* Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

* Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâya arz olunur.