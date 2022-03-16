16 Mart 2022, Çarşamba
Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri...
Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil günleri, yıldızların semayı aydınlattığı gibi yürekleri aydınlatan gece olarak biliniyor. İslam alemi için büyük öneme sahip Berat Kandili yarın idrak edilecek. Berat gecesinde ibadetlere yoğunlaşmak isteyen vatandaşlar, bu gece de oruç tutmanın önemini araştırmaya başladı. Peki, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? 2022 Berat gecesi orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.03.2022 15:59
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