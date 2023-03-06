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BERAT Kandili'nde OKUNACAK DUA | "Yok mu af dileyen?" Peygamber Efendimizin Berat gecesi okuduğu dua! İstiğfar duası nedir? Arapça, Türkçe okunuşu
Berat Kandili'nde okunacak dualar araştırılan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'ten önceki son durak olan Berat Kandili'nde eller semaya açılacak ve af dilenecek. Günahların affedildiği ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı gece olarak bilinen Berat Kandili'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in okuduğu dua nedir? İstiğfar duası nedir?