06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BERAT Kandili'nde OKUNACAK DUA | "Yok mu af dileyen?" Peygamber Efendimizin Berat gecesi okuduğu dua! İstiğfar duası nedir? Arapça, Türkçe okunuşu

BERAT Kandili'nde OKUNACAK DUA | "Yok mu af dileyen?" Peygamber Efendimizin Berat gecesi okuduğu dua! İstiğfar duası nedir? Arapça, Türkçe okunuşu

Berat Kandili'nde okunacak dualar araştırılan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'ten önceki son durak olan Berat Kandili'nde eller semaya açılacak ve af dilenecek. Günahların affedildiği ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı gece olarak bilinen Berat Kandili'nde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in okuduğu dua nedir? İstiğfar duası nedir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023 09:52
  • 1
  • 17
BERAT Kandili’nde OKUNACAK DUA | Yok mu af dileyen? Peygamber Efendimizin Berat gecesi okuduğu dua! İstiğfar duası nedir? Arapça, Türkçe okunuşu

Tövbe ve istiğfar için bir fırsat olan Berat Kandili'nde Müminler ellerini semaya açarak af dilemeye hazırlanıyor. Yüce Allah'ın rahmet ve merhametine nail olmak isteyenler gecesini ibadet ve istiğfar ile geçirecek. Bu gece bol bol dua etmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gecede hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki Hz. Muhammed'in Berat gecesi okuduğu dua nedir? Berat Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? İstiğfar duası nedir? İşte Arapça, Türkçe okunuşu

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
BERAT Kandili’nde OKUNACAK DUA | Yok mu af dileyen? Peygamber Efendimizin Berat gecesi okuduğu dua! İstiğfar duası nedir? Arapça, Türkçe okunuşu

"KURTULUŞ GECESİ GELDİ!"

Berat Gecesi, ramazana hazırlık gecesi. Yani şaban ayının 15. gecesi, bu gecede Hz. Peygamber'in bolca dua ettiğini ve geceye önem verdiğini biliyoruz.

  • 3
  • 17
BERAT Kandili’nde OKUNACAK DUA | Yok mu af dileyen? Peygamber Efendimizin Berat gecesi okuduğu dua! İstiğfar duası nedir? Arapça, Türkçe okunuşu

Bu gece şu duayı okurdu:

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığındım. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim. Sen, seni övdüğün gibi yücesin."

  • 4
  • 17
BERAT Kandili’nde OKUNACAK DUA | Yok mu af dileyen? Peygamber Efendimizin Berat gecesi okuduğu dua! İstiğfar duası nedir? Arapça, Türkçe okunuşu

Bu duayı ilk okuduğunda Hz. Aişe şaşırdı ve "Ben senden daha önce bu duayı hiç duymamıştım" dedi. Efendimiz (s.a.v) "Cebrail secdede bana bunu okumamı söyledi" cevabını verdi.

  • 5
  • 17
BERAT Kandili’nde OKUNACAK DUA | Yok mu af dileyen? Peygamber Efendimizin Berat gecesi okuduğu dua! İstiğfar duası nedir? Arapça, Türkçe okunuşu

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Duhan Suresi'nin 2, 3 ve 4. ayetlerinin bu geceye işaret ettiğini söyleyen âlimler vardır. Bu durumda Kur'an-ı Kerim yerin semasına bu gece indirildi ve Kadir Gecesi'nde ise Hz. Peygamber'e iletilmeye başlandı. Bu gece her şey ayrıştırıldı. Meleklere bu gecede her şey bildirildi. Duaların kabul edildiği 5 geceden biridir şaban ayının 15. gecesi, yani Berat Gecesi.