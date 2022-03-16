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Haberler Galeri Berat Kandili mesajları 2022: Dualı, kısa ve en yeni resimli Berat Kandili mesajları burada! Berat gecesi mesajı...

Berat Kandili mesajları 2022: Dualı, kısa ve en yeni resimli Berat Kandili mesajları burada! Berat gecesi mesajı...

Berat Kandili mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Berat Kandili yarın dualarla idrak edilecek. Birbirleriyle kandilleşmek isteyen vatandaşlar, sosyal medya ya da SMS üzerinden paylaşılabilecek Berat Kandili mesajlarını araştırmaya başladı. Ramazan'ın gelişini müjdeleyen Berat Kandili mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2022'ye özel dualı, kısa ve en yeni resimli Berat Kandili mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.03.2022 15:14 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 15:14
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Berat Kandili mesajları 2022: Dualı, kısa ve en yeni resimli Berat Kandili mesajları burada! Berat gecesi mesajı...

Kandil mesajları, yarın idrak edilecek Berat Kandili ile birlikte yeniden araştırılmaya başlandı. Günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına gelen Berat Kandili'nde eller semaya açılacak. Hz. Muhammed, berat gecesini ibadetle geçirmeyi, gündüzünde ise oruç tutmayı tavsiye etmiştir. İşte 2022'ye özel dualı, kısa ve en yeni resimli Berat Kandili mesajları...

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Berat Kandili mesajları 2022: Dualı, kısa ve en yeni resimli Berat Kandili mesajları burada! Berat gecesi mesajı...

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

-Beraat kandili ALLAH'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun.

-Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun.

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Berat Kandili mesajları 2022: Dualı, kısa ve en yeni resimli Berat Kandili mesajları burada! Berat gecesi mesajı...

-İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

-Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Berat Kandilin Mübarek Olsun.

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Berat Kandili mesajları 2022: Dualı, kısa ve en yeni resimli Berat Kandili mesajları burada! Berat gecesi mesajı...

-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Mübarek Berat Kandiliniz hayırlı olsun!

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Berat Kandili mesajları 2022: Dualı, kısa ve en yeni resimli Berat Kandili mesajları burada! Berat gecesi mesajı...

-Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Berat Kandiliniz Mübarek Olsun