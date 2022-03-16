Berat Kandili mesajları 2022: Dualı, kısa ve en yeni resimli Berat Kandili mesajları burada! Berat gecesi mesajı...

-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul, Berat Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Mübarek Berat Kandiliniz hayırlı olsun!