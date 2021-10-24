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Belini kıran da var gözünü kaybeden de... Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira

Türkiye kestane üretiminin yüzde 42'sinin karşılandığı Aydın'da yaylalara göç eden üreticiler, zorlu hasat sürecine başladı. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Kilogramı 30-40 lira arasında değişiyor. Üreticilerimiz fiyatlardan ve ürünün kalitesinden gayet memnun" dedi. Üretici Muhsin Kıyar ise, "Hasatların en zoru ve ağırı kestanedir. Ağaçtan düşüp beli kırılanlar, dikenli kestanenin gözüne gelmesinden dolayı kör olanlar bile var" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.10.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 14:09
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Belini kıran da var gözünü kaybeden de... Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 73 bin 433 dekar alanda yılda 27 bin ton kestanenin üretildiği Aydın, Türkiye'de üretilen 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 42'sini karşılıyor.

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Belini kıran da var gözünü kaybeden de... Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira

Coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde hasat, zorluğu ve tehlikeleriyle dikkati çekiyor.

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Belini kıran da var gözünü kaybeden de... Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira

Özellikle Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde yüksek rakımdaki kestane ağaçlarının bulunduğu yaylalara çıkan üreticiler, ağaçtan düşürüp dikenli kozalaklarından ayırdıkları kestaneleri iç ve dış pazar siparişlerine yetiştirmeye çalışıyor.

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Belini kıran da var gözünü kaybeden de... Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira

Bölgede en fazla üretimin yapıldığı Eğrikavak Yaylası da hasat heyecanının yaşandığı yerlerden biri.

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Belini kıran da var gözünü kaybeden de... Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira

Diğer ürünlere göre toplaması zor olan kestane için kadınlar 250, erkekler ise ağaçların yüksekliğine göre 600 liraya kadar yevmiye alıyor.