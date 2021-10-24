Belini kıran da var gözünü kaybeden de... Zorlu mesai: Bu işi yapana günlük 600 lira

Türkiye kestane üretiminin yüzde 42'sinin karşılandığı Aydın'da yaylalara göç eden üreticiler, zorlu hasat sürecine başladı. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Kilogramı 30-40 lira arasında değişiyor. Üreticilerimiz fiyatlardan ve ürünün kalitesinden gayet memnun" dedi. Üretici Muhsin Kıyar ise, "Hasatların en zoru ve ağırı kestanedir. Ağaçtan düşüp beli kırılanlar, dikenli kestanenin gözüne gelmesinden dolayı kör olanlar bile var" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 24.10.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 14:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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