Belgeselleri aratmayan görüntüler Türkiye’den! O ilde tahminden çok ayı ve kurt görüldü

'İNSANLARIN AKTİF OLMADIĞI SAATLERİ SEÇİYORLAR'

Kentteki yaban hayvanlarının envanterini çıkarmak için fotokapan kullandıklarını dile getiren Biyolog Melis Töke "Üniversite bazlı yapılan ilk çalışma diyebiliriz bu yüzden çok heyecanlıyız. Çalışmalarımıza geçtiğimiz nisan ayında başladık. 9 aylık süreçte 1 ay arayla bölgeyi ziyaret ederek fotokapanlar kurduk. Yaklaşık 3 kişilik ekip ile bu çalışmayı yürüttük. Bozayı, kurt, çakal, tilki, porsuk, sansar, yaban domuzu gibi hayvanlar gözlemledik. Bu hayvanlar insanların bulunduğu bölgelerde de faaliyet gösteriyor ama genelde insanların çok aktif olmadığı saat dilimlerinde fotokapanlarda görüntüleniyorlar. Bu durum yaban hayvanlarının insanlarla karşılaşma olasılığını düşürüyor. Bu bizim açımızdan önemli bir bulgu. Ama yine de doğada, ormanda ayının olduğu bir bölgede geziyorsak en önemli koruma yöntemlerinden biri gürültü yapmak. Zaten çok büyük çoğunlukta ayılar sizin sesinizi duyduğunda uzaklaşma eğilimindeler. İnsan nüfusunun ve faaliyet sınırlarının genişlemesi ile beraber yaban hayvanlarının yaşam alanları daralıyor ve bu durum bize, onlarla birlikte yaşam konusunda yöntemler geliştirmeye yöneltiyor" dedi.