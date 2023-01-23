23 Ocak 2023, Pazartesi
Belgeselleri aratmayan görüntüler Türkiye'den! O ilde tahminden çok ayı ve kurt görüldü
Sakarya'da yaban hayatı takibi için ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile bozayı, kurt, çakal, tilki ve yaban domuzu gibi hayvanlar doğal ortamında kayıt altına alındı. Fotokapan çalışmalarıyla yürütülen araştırmada, Güney Sakarya ormanlarındaki biyoçeşitlilik tespit edildi. Dr. Fatih Dikmen, "Ön sonuçlarımız güzel neticelendi. Bölgede insan faaliyeti artmış olsa da yaban hayvanlarının bölgede hala mevcut olduğunu tespit ettik. Biyoçeşitliliğin korunması açısından önemli bir gözlem bu" dedi.
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:10
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