26 Kasım 2022, Cumartesi
Belgeselleri aratmayan görüntüler Şanlıurfa'dan! Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı bitkin halde bulundu
Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı, Şanlıurfa'da doğada bitkin bir halde bulundu. Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda bitkin halde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 26.11.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 12:09
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