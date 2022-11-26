26 Kasım 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Belgeselleri aratmayan görüntüler Şanlıurfa'dan! Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı bitkin halde bulundu

Belgeselleri aratmayan görüntüler Şanlıurfa'dan! Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı bitkin halde bulundu

Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı, Şanlıurfa'da doğada bitkin bir halde bulundu. Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda bitkin halde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. İşte o görüntüler...

İHA
Giriş Tarihi: 26.11.2022 12:07 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 12:09
  • 1
  • 101
Belgeselleri aratmayan görüntüler Şanlıurfa’dan! Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı bitkin halde bulundu

Şanlıurfa'da bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki çöl varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 101
Belgeselleri aratmayan görüntüler Şanlıurfa’dan! Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı bitkin halde bulundu
  • 3
  • 101
Belgeselleri aratmayan görüntüler Şanlıurfa’dan! Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı bitkin halde bulundu
  • 4
  • 101
Belgeselleri aratmayan görüntüler Şanlıurfa’dan! Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı bitkin halde bulundu

Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda bitkin halde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

  • 5
  • 101
Belgeselleri aratmayan görüntüler Şanlıurfa’dan! Nesli tükenme tehlikesi altında olan çöl varanı bitkin halde bulundu