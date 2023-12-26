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Belgeselleri aratmayan görüntüler Kırıkkale'den! Kurt... Karaca... Vaşak...

Kırıkkale'de yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık ve dağlık alanlara yerleştirilen fotokapanlara, halk arasında ''ormanın hayaleti'' olarak bilinen koruma altındaki vaşak takıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 10:31
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Belgeselleri aratmayan görüntüler Kırıkkale’den! Kurt... Karaca... Vaşak...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce, dağlık ve ormanlık alanlardaki yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması içini farklı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.


Halk arasında ''ormanın hayaleti'' olarak bilinen koruma altındaki vaşak, fotokapanla görüntülendi.

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Belgeselleri aratmayan görüntüler Kırıkkale’den! Kurt... Karaca... Vaşak...

ORMANIN HAYALETİ

Geceleri avlanan bu kedi türü, hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak, saklanabilme yeteneğiyle "ormanın hayaleti" unvanını almıştır.

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Belgeselleri aratmayan görüntüler Kırıkkale’den! Kurt... Karaca... Vaşak...

Doğada gözlenmesi oldukça zor olan bu tür etçil olup, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle besleniyor.

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Belgeselleri aratmayan görüntüler Kırıkkale’den! Kurt... Karaca... Vaşak...

DOĞAL ORTAMINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Fotokapanlara takılan vaşağın yanı sıra, karaca, tilki, yaban tavşanı, kurt ve domuz gibi yaban hayvanları da doğal ortamlarında görüntülendi.

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Belgeselleri aratmayan görüntüler Kırıkkale’den! Kurt... Karaca... Vaşak...

Yapılan araştırmalar neticesinde de farklı periyotlarla fotokapanların konumlarının yerleri değiştiriliyor. Doğa koruma ekiplerince, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmaları sürüyor. Farklı periyotlarla fotokapanların konumlarının yerleri değiştiriliyor.