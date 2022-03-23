HaberlerGaleriBelediyenin bankını çalan öğrenciler sosyal medyanın gündemine oturmuşlardı! Cevap geldi: Hayatımızın parçası oldu bırakmak istemiyoruz
Belediyenin bankını çalan öğrenciler sosyal medyanın gündemine oturmuşlardı! Cevap geldi: Hayatımızın parçası oldu bırakmak istemiyoruz
Sosyal medyanın gündemine oturan ve Sarıyer Belediyesi'nin de sosyal medya hesabından 'Değerli vatandaşım, lütfen head shot yemeden bankımızı aldığın yere koy' ifadeleriyle paylaştığı bankın hikayesi ortaya çıktı. Üniversite öğrencileri, kışın kullanılmadığını düşündükleri ve yazın yerine bırakmak amacıyla aldıkları bank ile ilgili, "Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz" açıklamasında bulundu.