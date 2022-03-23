Belediyenin bankını çalan öğrenciler sosyal medyanın gündemine oturmuşlardı! Cevap geldi: Hayatımızın parçası oldu bırakmak istemiyoruz

"ARTIK HAYATIMIZIN PARÇASI OLDU BIRAKMAK DA İSTEMİYORUZ"

Yusuf İslam Demirbaş da, "Vaktimizi sürekli üzerinde geçirdiğimiz için arkadaş grubumuzda bu bankın fotoğrafını paylaştım. Ondan sonra gündem oldu. Fotoğrafı Sarıyer Belediyesi görmüş. Onlarla tatlı bir atışmamız oldu. Bu kadar olacağını düşünmüyordum. Bu olay bilinçli olarak yapılmış bir şey değil. Bu hayatımızda vardı. Ben sadece yansıttım. Bu bankı bırakmak istemiyoruz. Çünkü bununla bütünleştik. Her şeyimizi bununla yapıyoruz. Bilgisayar kullanırken, çay içerken, yemek yerken hep bunu kullanıyoruz. Günümüzün çoğu vaktini burada harcıyoruz. Artık hayatımızın parçası oldu. Bırakmak da istemiyoruz. Sırtımızı, belimizi her yerimizi ağrıtıyor, ama idare ediyoruz. Kışın kullanılmadığı için yaz gelene kadar aldık. Kötü bir amacımız yoktu" ifadelerini kullandı.