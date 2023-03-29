29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye'yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!

Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye'yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!

İstanbul ve Ankara'da bugün başlayan kar yapışı ile birlikte hava durumu raporu araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava raporuna göre kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına nedeniyle 32 kente sarı, 24 kente turuncu kodlu uyarı verildi. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.03.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 11:59
  • 1
  • 16
Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye’yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar soğuk havaların ne zaman geleceğini araştırıyor. Meteoroloji tarafından açıklanan 5 günlük hava durumuna göre ülke genelinde kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına etkili olacak. Ayrıca 29 Mart Çarşamba itibarıyla Ankara ve İstanbul'da kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Peki İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye’yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • 3
  • 16
Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye’yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!

Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • 4
  • 16
Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye’yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!

Güneydoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

  • 5
  • 16
Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye’yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!

SICAKLIKLAR 8 İLA 15 DERECE AZALIYOR

Ülkemiz genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.