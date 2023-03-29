HaberlerGaleriBeklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye'yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!
Beklenen kış asıl şimdi geliyor! Atkı, bere, mont, içlikleri hazırlayın! Kar, fırtına derken... Türkiye'yi aniden saracak! Mart sonunda yaza veda!
İstanbul ve Ankara'da bugün başlayan kar yapışı ile birlikte hava durumu raporu araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 5 günlük hava raporuna göre kuvvetli sağanak, yoğun kar ve fırtına nedeniyle 32 kente sarı, 24 kente turuncu kodlu uyarı verildi. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...