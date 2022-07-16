16 Temmuz 2022, Cumartesi
Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar
Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek 3.250 bekçi alımı için yazılı sınav aşamasına geçildi. Sınava hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınav öncesi bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.07.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 15:50
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