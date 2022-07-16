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Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar

Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek 3.250 bekçi alımı için yazılı sınav aşamasına geçildi. Sınava hazırlıklarını tamamlayan adaylar, sınav öncesi bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 15:50
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Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar

Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2022 bekçi alımı için yazılı sınav aşamasına geçiliyor. 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek bekçilik yazılı sınavına katılacak olan adayların bazı kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Sınava girişte yasak olan ve yanında olması gerekenler hakkında bilgilere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar neler? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar

BEKÇİLİK SINAVINDA İSTENEN BELGELER

• Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

• Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

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Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar

BEKÇİLİK SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

Bekçilik sınavında kalem silgi verilmeyecek. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava bandajı çıkarılmış şeffaf şişe içinde su getirebilecekler.

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Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar

BEKÇİLİK SINAVINDA YASAK OLANLAR

• Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacak.

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Bekçilik sınavına giderken gerekli evraklar neler? 2022 bekçilik sınavına girerken yanında olması gerekenler ve yasak olanlar

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI SAAT KAÇTA?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.