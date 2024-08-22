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Haberler Galeri Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı bedelli askerlik sevk tarihlerini duyurdu. Açıklanan takvimde, ağustos ayı celp dönemiyle ilgili ayrıntılar da paylaşıldı. Bedelli askerlik yapacak adaylar, ağustos celbi için sabırsızlanırken, celp tarihleri ve askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, ağustos ayı bedelli askerlik celbi hangi tarihte? İşte detaylar....

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 08:34
Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

Bedelli askerlik yapmak isteyenler, 2024 yılı için gerekli bilgilere ulaşmak amacıyla araştırmalarına devam ediyor. İlk olarak belirlenen bedelli askerlik ücretini merak eden adaylar, ardından askerlik süreleri ve yerleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 2024 bedelli askerlik süresi ne kadar? İşte, vatani görevini bedelli olarak yapmayı planlayanlar için ayrıntılar...

Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlüler için önemli açıklamalarda bulundu.

Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

Sevk takvimine göre, ağustos ayı bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları 22 Ağustos 2024 tarihinde e-Devlet ve askerlik şubeleri aracılığıyla duyurulacak.

Bedelli askerlik yerleriyle ilgili yapılacak duyurular ise yayımlandıkça haberimize eklenecektir.

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Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

2024 Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri

Bedelli askerlik kapsamında yer alan adaylar için belirlenen sevk tarihleri şöyle:

📍22 Ağustos 2024
📍19 Eylül 2024
📍17 Ekim 2024
📍14 Kasım 2024
📍12 Aralık 2024

Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...

MSB'den Sevk Dönemlerine İlişkin Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sevk dönemlerine ilişkin yaptığı açıklamada, yükümlülerin celp ve sevk dönemlerini değiştirme haklarına dair detaylar paylaştı. Yükümlüler, 2024 yılı içinde olmak kaydıyla ve belirlenen kontenjanlar doğrultusunda, sevk tarihlerinden 10 gün öncesine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden en fazla üç kez celp ve sevk dönemi değişikliği yapabilecek. Ancak, temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih yapılamayacak. Yapılan değişiklik talepleri, e-Devlet'te "Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri" veya "Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" hizmetleri üzerinden takip edilebilecek. Yükümlüler, sevk belgelerini celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet veya askerlik şubesinden temin edebilecekler.