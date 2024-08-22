22 Ağustos 2024, Perşembe
Bedelli askerlik yerleri öğrenme e-Devlet 2024 Ağustos | MSB Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2024 yılı bedelli askerlik sevk tarihlerini duyurdu. Açıklanan takvimde, ağustos ayı celp dönemiyle ilgili ayrıntılar da paylaşıldı. Bedelli askerlik yapacak adaylar, ağustos celbi için sabırsızlanırken, celp tarihleri ve askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, ağustos ayı bedelli askerlik celbi hangi tarihte? İşte detaylar....
Giriş Tarihi: 22.08.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 08:34