26 Aralık 2022, Pazartesi
Bedelli askerlik YENİ ÜCRET ne kadar olacak? 2023 BEDELLİ ASKERLİK yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik kura çekimi ne zaman? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 2022 yılında bedelli askerlik için başvuru yapanlar, kuraların çekim tarihini ve askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını dört gözle bekliyor.Bu yıl başvuru yapanlar 2023'te bedelli askerlik görevlerini tamamlayacak. Peki, Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 08:37
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