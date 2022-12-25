Bedelli askerlik YENİ ÜCRET ne kadar olacak? 2023 BEDELLİ ASKERLİK yerleri ne zaman açıklanacak?

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar (dahil) ödeyecekleri bedel 80.064,72 TL'dir.