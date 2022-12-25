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Bedelli askerlik YENİ ÜCRET ne kadar olacak? 2023 BEDELLİ ASKERLİK yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik kura çekimi ne zaman? sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 2022 yılında bedelli askerlik için başvuru yapanlar, kuraların çekim tarihini ve askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını dört gözle bekliyor.Bu yıl başvuru yapanlar 2023'te bedelli askerlik görevlerini tamamlayacak. Peki, Bedelli askerlik kurası ne zaman? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 08:37
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Bedelli askerlik YENİ ÜCRET ne kadar olacak? 2023 BEDELLİ ASKERLİK yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik görevini bedelli yapmak isteyenler, 2023 bedelli askerlik yerlerinin belli olacağı tarihi araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama sonrası, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı netleşti. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, merak edilen detaylar...

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Bedelli askerlik YENİ ÜCRET ne kadar olacak? 2023 BEDELLİ ASKERLİK yerleri ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK 2023 KURASI NE ZAMAN?

2022 yılı içinde bedelli askerliğe başvuru yapanlar için kura çekimi 2023 Ocak ayında yapılacak. MSB ASAL tarafından e-Devlet üzerinden açıklanacak bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları ocak ayının son haftası erişime açılacak.

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Bedelli askerlik YENİ ÜCRET ne kadar olacak? 2023 BEDELLİ ASKERLİK yerleri ne zaman açıklanacak?

2022 YILI BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU DUYURUSU

MSB ASAL tarafından 14 Aralık 2022 tarihli bedelli askerlik başvuru duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

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Bedelli askerlik YENİ ÜCRET ne kadar olacak? 2023 BEDELLİ ASKERLİK yerleri ne zaman açıklanacak?

1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2022 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (30 Aralık 2022 tarihi dahil) yoklamalarını yaptırmalarını ve bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.

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Bedelli askerlik YENİ ÜCRET ne kadar olacak? 2023 BEDELLİ ASKERLİK yerleri ne zaman açıklanacak?

c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlardan, bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemelerini yapmayanların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar (dahil) ödeyecekleri bedel 80.064,72 TL'dir.