BEDAŞ son dakika duyurdu! İstanbul'da hafta sonu 14 ilçede elektrik kesintisi! İşte saat saat o liste...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da 11 Mart 2023 tarihinde 14 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada bazı ilçelerde kesintilerin 8 saate kadar süreceği belirtilirken vatandaşlar uyarıldı. İşte BEDAŞ'ın son dakika elektrik kesintisi açıklamasının detayları...