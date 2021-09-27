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Bebeğini canlı canlı gömen anne ifade verdi: Gömüp izledik

Geçen hafta mezara canlıyken gömülen ve liseli öğrenciler tarafından şans eseri kurtarılan bebeğin anne ve anneannesinin ifadeleri kan dondurdu. Anne ile anneannenin doğum için başka kadının kimliğiyle hastaneye giriş yaptıkları ortaya çıktı. Olayın ardından konuşan anne ve anneannenin ifadeleri ise 'pes' dedirtti.

İHA
Giriş Tarihi: 27.09.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 16:58
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Bebeğini canlı canlı gömen anne ifade verdi: Gömüp izledik

Edinilen bilgilere göre, geçen hafta Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ile anneannesi Ülkü E. tarafından canlı canlı gömülen yeni doğan bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye götürülmüştü.

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Bebeğini canlı canlı gömen anne ifade verdi: Gömüp izledik

Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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Bebeğini canlı canlı gömen anne ifade verdi: Gömüp izledik

TUTUKLANDILAR

Emniyette ifadeleri tamamlanan her iki şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmiş ve burada çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin verdiği karara itiraz eden cumhuriyet savcılığı anne ve anneanne için tutuklama istemiş ve şahıslar polis ekipleri tarafından yeniden yakalanarak Adıyaman Adliyesine getirilmişti. Burada yeniden hakim karşısına çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Bebeğini canlı canlı gömen anne ifade verdi: Gömüp izledik

BAŞKASININ KİMLİĞİYLE KAYIT YAPTIRDI

Tutuklanan şahıslardan bebeğin annesi Gülçin E., ile anneannesi Ülkü E'nin doğum öncesi bir başkasına ait kimlik ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yine başkasına ait kimlikle hastaneye kayıt yaptıkları ortaya çıktı.

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Bebeğini canlı canlı gömen anne ifade verdi: Gömüp izledik

BİRİLERİ ALSIN DİYE GÖMMÜŞLER

Şahısların olayla ilgili verdikleri ifadelerinde amaçlarının çocuğu öldürmek olmadığını, birilerinin bebeği alması için mezarlığa bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.