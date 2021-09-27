Bebeğini canlı canlı gömen anne ifade verdi: Gömüp izledik
Geçen hafta mezara canlıyken gömülen ve liseli öğrenciler tarafından şans eseri kurtarılan bebeğin anne ve anneannesinin ifadeleri kan dondurdu. Anne ile anneannenin doğum için başka kadının kimliğiyle hastaneye giriş yaptıkları ortaya çıktı. Olayın ardından konuşan anne ve anneannenin ifadeleri ise
'pes' dedirtti.
Giriş Tarihi: 27.09.2021
16:28 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
16:58
Edinilen bilgilere göre, geçen hafta Adıyaman Eski Belediye Mezarlığına 17 yaşındaki annesi Gülçin E. ile anneannesi Ülkü E. tarafından canlı canlı gömülen yeni doğan bebek, bir grup lise öğrencisi tarafından bulunmuş ve gömüldüğü toprak altından çıkarılarak hastaneye götürülmüştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hemşireler tarafından Fatma isminin verildiği bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
Bebeği diri diri mezara gömen 17 yaşındaki anne Gülçin E. ile anneanne Ülkü E., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.
TUTUKLANDILAR
Emniyette ifadeleri tamamlanan her iki şahıs, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilmiş ve burada çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin verdiği karara itiraz eden cumhuriyet savcılığı anne ve anneanne için tutuklama istemiş ve şahıslar polis ekipleri tarafından yeniden yakalanarak Adıyaman Adliyesine getirilmişti. Burada yeniden hakim karşısına çıkarılan her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
BAŞKASININ KİMLİĞİYLE KAYIT YAPTIRDI
Tutuklanan şahıslardan bebeğin annesi Gülçin E., ile anneannesi Ülkü E'nin doğum öncesi bir başkasına ait kimlik ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yine başkasına ait kimlikle hastaneye kayıt yaptıkları ortaya çıktı.
BİRİLERİ ALSIN DİYE GÖMMÜŞLER
Şahısların olayla ilgili verdikleri ifadelerinde amaçlarının çocuğu öldürmek olmadığını, birilerinin bebeği alması için mezarlığa bıraktıklarını söyledikleri öğrenildi.