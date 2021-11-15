15 Kasım 2021, Pazartesi
Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş
Bear Grylls'in belgesel dizisi İnanılmaz Kurtuluş'un kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. Son dönemlerin en çok izlenen belgeselleri arasında yer alan Bear Grylls, zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. İnanılmaz Kurtuluş'un "Cesur çocuğu"nun görüntüleri herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 10:36
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Bear Grylls'in kamera arkasın görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş
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Bear Grylls'in kamera arkasın görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş
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Bear Grylls'in kamera arkasın görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş
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Bear Grylls'in kamera arkasın görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş
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Bear Grylls'in kamera arkasın görüntüleri şoke etti! Meğer böyle çekiliyormuş