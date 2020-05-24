Bayramınız zehir olmasın! Uzman isim uyardı açıkta satılan tatlılarda korona riski

AÇIKTA SATILANLARDA KORONAVİRÜS RİSKİ

Pandemi sürecinde açıkta satılan tatlı ve şekerlerin salgın adına risk taşıdığını ifade eden Ulutin, "Bu süreçte açıkta satılan tatlı, lokum ve şekerlere olan talebin azaldığını görüyoruz. Zaten olması gereken de budur. Çünkü açıkta bulunan bu gıdaların sağlık açısından tüketilmesi uygun olmadığı gibi salgın açısından da risk taşıyor" diye konuştu.