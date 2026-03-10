Bayramda yola çıkacaklar dikkat! "Araç bakımlarınızı ihmal etmeyin"

Bayram döneminde en sık karşılaşılan sorunların sürücülerin küçük belirtileri görmezden gelmesinden kaynaklandığını aktaran Avek Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Murat Dalkıran, "Şehir içi kullanımda fark edilmeyen bir sorun, uzun yolda kendini gösteriyor. Motor uyarı lambası bir süredir yanıyor ama araç gidiyor diye erteleniyor. Ya da lastik basıncı düşük ama 'idare eder' deniyor. Bayram yolculuğu gibi uzun seyahatler ertelenmiş sorunları gün yüzüne acı bir şekilde çıkarıyor" dedi.

"5 DAKİKALIK İŞLEM SİZİ YOLDA BEKLEMEKTEN KURTARIR"

Uzun yola çıkmadan önce motor yağı, soğutma suyu, fren balataları ve hidroliği, lastikler ve akünün kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Dalkıran, "Üç yaşını geçmiş akülerin bayram öncesinde test edilmesini öneriyoruz. Beş dakikalık bir işlem ama sizi saatlerce yollarda beklemekten kurtarabilir" diye konuştu.

"ACİL FRENLEME GEREKTİĞİNDE BU FARK HAYATİ SONUÇLAR DOĞURABİLİYOR"

Sürücüleri lastik konusunda da uyaran Dalkıran, "Servise gelen araçların önemli bir bölümü yasal sınırın altında diş derinliğiyle yola çıkıyor. Islak zeminde frenleme mesafesi, yıpranmış bir lastikle neredeyse iki katına çıkıyor. Sürücüler bunu kuru zeminde fark etmiyor; ancak uzun yolda yağışlı bir havada ya da acil frenleme gerektiğinde bu fark hayati sonuçlar doğurabiliyor" ifadelerini kullandı.