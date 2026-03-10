Bayramda yola çıkacaklar dikkat! "Araç bakımlarınızı ihmal etmeyin"
Ramazan Bayramı'na artık saylı günler kaldı. Milyonlarca aracın aynı anda yola çıkacağını söyleyen Avek Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Murat Dalkıran, sürücüleri bayram yolculuğu öncesinde araç bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyardı.
Bayram döneminde yola çıkacak sürücülere araç bakımı uyarısı geldi.
Avek Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Murat Dalkıran, şehir içi kullanımda fark edilmeyen küçük sorunların uzun yolculuklarda büyük problemlere yol açabileceğini belirtti. Motor uyarı lambası, düşük lastik basıncı veya yaşlı aküler gibi göz ardı edilen sorunların, bayram yolculuğu sırasında sürücüleri zor durumda bırakabileceğini söyledi.
"ERTELENMİŞ SORUNLARI GÜN YÜZÜNE ACI BİR ŞEKİLDE ÇIKARIYOR"
Bayram döneminde en sık karşılaşılan sorunların sürücülerin küçük belirtileri görmezden gelmesinden kaynaklandığını aktaran Avek Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Murat Dalkıran, "Şehir içi kullanımda fark edilmeyen bir sorun, uzun yolda kendini gösteriyor. Motor uyarı lambası bir süredir yanıyor ama araç gidiyor diye erteleniyor. Ya da lastik basıncı düşük ama 'idare eder' deniyor. Bayram yolculuğu gibi uzun seyahatler ertelenmiş sorunları gün yüzüne acı bir şekilde çıkarıyor" dedi.
"5 DAKİKALIK İŞLEM SİZİ YOLDA BEKLEMEKTEN KURTARIR"
Uzun yola çıkmadan önce motor yağı, soğutma suyu, fren balataları ve hidroliği, lastikler ve akünün kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Dalkıran, "Üç yaşını geçmiş akülerin bayram öncesinde test edilmesini öneriyoruz. Beş dakikalık bir işlem ama sizi saatlerce yollarda beklemekten kurtarabilir" diye konuştu.
"ACİL FRENLEME GEREKTİĞİNDE BU FARK HAYATİ SONUÇLAR DOĞURABİLİYOR"
Sürücüleri lastik konusunda da uyaran Dalkıran, "Servise gelen araçların önemli bir bölümü yasal sınırın altında diş derinliğiyle yola çıkıyor. Islak zeminde frenleme mesafesi, yıpranmış bir lastikle neredeyse iki katına çıkıyor. Sürücüler bunu kuru zeminde fark etmiyor; ancak uzun yolda yağışlı bir havada ya da acil frenleme gerektiğinde bu fark hayati sonuçlar doğurabiliyor" ifadelerini kullandı.
"SON HAFTAYI BEKLEMEYİN" UYARISI
Dalkıran, bayram öncesi servis yoğunluğunun her yıl aynı sorunu doğurduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
"Bayrama iki üç gün kala servislerde ciddi bir yoğunluk oluşuyor. Bu dönemde randevu planlaması daha sıkışık ilerliyor ve sürücüler zaman baskısı yaşayabiliyor. Oysa bayrama iki hafta kala yapılan bir bakım, hem aracın detaylı şekilde kontrol edilmesine hem de gerekli tüm işlemlerin planlı ve konforlu biçimde tamamlanmasına imkan tanır. Erken hareket etmek, sizin ve sevdiklerinizin daha güvenli yolculuk yapması anlamına gelir."
TATİL ÖNCESİ YAPILACAK PLANLI BİR BAKIMIN MALİYETİ...
Servise gelmemenin bedelinin, servis maliyetinden çok daha yüksek olabileceğini ifade eden Dalkıran, "Tatil öncesi yapılacak planlı bir bakımın maliyeti; olası bir arızadan kaynaklanabilecek maddi veya manevi zarar ve tatilin aksaması gibi sonuçlar ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kalıyor" dedi.