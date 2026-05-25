Bayramda hava nasıl olacak? İlk günden itibaren yağmur var! Plan yapanlar dikkat
Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava etkisini ara ara sürdürürken A Haber'e konuk olan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye'de etkili olan serin ve yağışlı havanın nedeninin "Omega Blokajı" sistemi olduğunu açıkladı. Bayramın ilk gününden itibaren özellikle Ege, Akdeniz ve ardından yurt genelinde sağanak yağışlar görüleceği söyleyen Tek "Süper El Nino" kaynaklı aşırı sıcak yaz iddialarına ilişkin de konuştu.
Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışlar ve mevsim normallerinin altındaki serin hava, vatandaşları bayram planları öncesi düşündürürken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten çok kritik açıklamalar geldi.
A Haber canlı yayınında "Omega Blokajı" sisteminin Türkiye'yi nasıl etkisi altına aldığını anlatan Tek, hem Kurban Bayramı için müjdeli haberi verdi hem de "Süper El Nino" ile gelmesi beklenen aşırı sıcak iddialarına son noktayı koydu.
YAĞIŞLARIN SEBEBİ: OMEGA BLOKAJI
Son günlerde etkili olan ve alışılmışın dışındaki serin havanın teknik nedenlerini açıklayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Şu an önümüzde duran haritada Omega Blokajı dediğimiz bir sistem var; Avrupa üzerinde yüksek basınç alanı oturmuş vaziyette ve yerinden oynamıyor" ifadelerini kullandı. Bu yapının kuzeyden gelen soğuk havayı sürekli olarak Türkiye üzerine pompaladığını belirten Tek, "Kutuplardan gelen hava Karadeniz'in nemini de alarak bölgemizde fırtına hücreleri ve kuvvetli sağanaklar oluşturuyor, bu yapı hafta sonuna kadar bozulmayacak" sözleriyle mevcut durumu özetledi.
BAYRAMDA YAĞIŞ OLACAK MI?
Vatandaşların en çok merak ettiği Kurban Bayramı hava durumuyla ilgili sevindirici bir haber veren Adil Tek, "Bayram sabahı ülke genelinde namaz vaktinde yağış yok, bu müjdeyi önce bir verelim; camiler dolup taşacak, dışarılara çıkacağız ve ıslanmayacağız" ifadelerini kullandı. Ancak bayramın ilk günü öğleden sonra için dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan uzman, "Bayramın birinci günü öğleden sonra Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in batısında yağış geçişleri başlayacak, ikinci günde ise Güneydoğu Anadolu hariç yurdun büyük bölümünde yağışlı bir hava hakim olacak" diyerek vatandaşları uyardı.
AKDENİZ İÇİN KRİTİK UYARI: HORTUM VE DOLU RİSKİ!
Özellikle Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için fırtına uyarısında bulunan Tek, "Bugün özellikle Akdeniz'de hortum oluşma olasılığı çok yüksek; dolu, yıldırım ve gök gürültülü sağanak yağışlar can sıkabilir" sözleriyle aktardı. Hatay ve çevresi için de geçmiş günlerde yaşanan su baskınlarını hatırlatan Adil Tek, gün içerisinde bu bölgelerde riskin devam ettiğini belirterek tedbirli olunması çağrısında bulundu.