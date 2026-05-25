Bayramda hava nasıl olacak? İlk günden itibaren yağmur var! Plan yapanlar dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Son günlerde Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava etkisini ara ara sürdürürken A Haber'e konuk olan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye'de etkili olan serin ve yağışlı havanın nedeninin "Omega Blokajı" sistemi olduğunu açıkladı. Bayramın ilk gününden itibaren özellikle Ege, Akdeniz ve ardından yurt genelinde sağanak yağışlar görüleceği söyleyen Tek "Süper El Nino" kaynaklı aşırı sıcak yaz iddialarına ilişkin de konuştu.

Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışlar ve mevsim normallerinin altındaki serin hava, vatandaşları bayram planları öncesi düşündürürken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten çok kritik açıklamalar geldi.

A Haber canlı yayınında "Omega Blokajı" sisteminin Türkiye'yi nasıl etkisi altına aldığını anlatan Tek, hem Kurban Bayramı için müjdeli haberi verdi hem de "Süper El Nino" ile gelmesi beklenen aşırı sıcak iddialarına son noktayı koydu.

KURBAN BAYRAMI'NDA YAĞMUR GELİYOR
YAĞIŞLARIN SEBEBİ: OMEGA BLOKAJI

Son günlerde etkili olan ve alışılmışın dışındaki serin havanın teknik nedenlerini açıklayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Şu an önümüzde duran haritada Omega Blokajı dediğimiz bir sistem var; Avrupa üzerinde yüksek basınç alanı oturmuş vaziyette ve yerinden oynamıyor" ifadelerini kullandı. Bu yapının kuzeyden gelen soğuk havayı sürekli olarak Türkiye üzerine pompaladığını belirten Tek, "Kutuplardan gelen hava Karadeniz'in nemini de alarak bölgemizde fırtına hücreleri ve kuvvetli sağanaklar oluşturuyor, bu yapı hafta sonuna kadar bozulmayacak" sözleriyle mevcut durumu özetledi.

BAYRAMDA YAĞIŞ OLACAK MI?

Vatandaşların en çok merak ettiği Kurban Bayramı hava durumuyla ilgili sevindirici bir haber veren Adil Tek, "Bayram sabahı ülke genelinde namaz vaktinde yağış yok, bu müjdeyi önce bir verelim; camiler dolup taşacak, dışarılara çıkacağız ve ıslanmayacağız" ifadelerini kullandı. Ancak bayramın ilk günü öğleden sonra için dikkatli olunması gerektiğini hatırlatan uzman, "Bayramın birinci günü öğleden sonra Ege'nin güneyi ve Akdeniz'in batısında yağış geçişleri başlayacak, ikinci günde ise Güneydoğu Anadolu hariç yurdun büyük bölümünde yağışlı bir hava hakim olacak" diyerek vatandaşları uyardı.

AKDENİZ İÇİN KRİTİK UYARI: HORTUM VE DOLU RİSKİ!

Özellikle Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için fırtına uyarısında bulunan Tek, "Bugün özellikle Akdeniz'de hortum oluşma olasılığı çok yüksek; dolu, yıldırım ve gök gürültülü sağanak yağışlar can sıkabilir" sözleriyle aktardı. Hatay ve çevresi için de geçmiş günlerde yaşanan su baskınlarını hatırlatan Adil Tek, gün içerisinde bu bölgelerde riskin devam ettiğini belirterek tedbirli olunması çağrısında bulundu.

"SÜPER EL NINO" İDDİALARINA SON NOKTA

Sosyal medyada ve bazı mecralarda yer alan "bu yaz tarihin en sıcak yazı olacak" iddialarına katılmadığını belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "İklim modellerine baktığımızda bu yaz geçen yaz kadar ya da önceki yazlar kadar çok sıcak olmayacak" ifadelerini kullandı. Bu yazın son 30 yılın mevsim normallerinde geçeceğini öngördüklerini dile getiren Tek, "Haziran ayı ile birlikte yazı görmeye başlayacağız ancak beraberinde yine yer yer sel ve su baskını risklerini barındıran yağışlı sistemleri de göreceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bayrama ilişkin tahminler hakkında bir rapor yayınladı. Raporda bayramda yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı görüldü.

İşte Meteoroloji'nin raporunun detayları...

Bayram süresince, Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife Günü (26.05.2026 Salı): Ülkemizin büyük bölümünün çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1. günü (27.05.2026 Çarşamba): Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in İç kesimleri, Doğu Anadolu (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü (28.05.2026 Perşembe): Güney Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü (29.05.2026 Cuma): Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 4. günü (30.05.2026 Cumartesi): Trakya'nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

