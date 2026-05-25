Bayramda hava nasıl olacak? İlk günden itibaren yağmur var! Plan yapanlar dikkat

"SÜPER EL NINO" İDDİALARINA SON NOKTA Sosyal medyada ve bazı mecralarda yer alan "bu yaz tarihin en sıcak yazı olacak" iddialarına katılmadığını belirten Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "İklim modellerine baktığımızda bu yaz geçen yaz kadar ya da önceki yazlar kadar çok sıcak olmayacak" ifadelerini kullandı. Bu yazın son 30 yılın mevsim normallerinde geçeceğini öngördüklerini dile getiren Tek, "Haziran ayı ile birlikte yazı görmeye başlayacağız ancak beraberinde yine yer yer sel ve su baskını risklerini barındıran yağışlı sistemleri de göreceğiz" diyerek konuşmasını tamamladı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bayrama ilişkin tahminler hakkında bir rapor yayınladı. Raporda bayramda yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağı görüldü.

İşte Meteoroloji'nin raporunun detayları... Bayram süresince, Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu ve büyük bölümünün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife Günü (26.05.2026 Salı): Ülkemizin büyük bölümünün çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bayramın 1. günü (27.05.2026 Çarşamba): Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in İç kesimleri, Doğu Anadolu (Hakkâri ve Şırnak çevreleri hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü (28.05.2026 Perşembe): Güney Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Bayramın 3. günü (29.05.2026 Cuma): Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hakkâri ve Şırnak çevreleri dışında tüm yurtta aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.