Bayram trafiği 7/24 anlık izleniyor: 334 bin personel sahada

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte yollara çıkan milyonlarca sürücü için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma ekipleri, Ankara'daki trafik izleme merkezinden otoyolları anlık takip ederken, kazalar ve hava durumu verileri saniyeler içinde analiz edilerek sahadaki ekiplere aktarılıyor.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaş yollara dökülürken, jandarma ekipleri hem havadan hem de karadan denetimlerini en üst seviyeye çıkardı. BAYRAM TRAFİĞİ 7/24 TAKİPTE: YOLLARDAKİ TRAFİK NASIL İZLENİYOR? Ankara'daki Jandarma Genel Komutanlığı Trafik İzleme ve Yönetim Merkezi'nde ileri teknoloji imkanlarıyla yollar anlık olarak takip ediliyor, olası aksaklıklara saniyeler içinde müdahale ediliyor.

TEKNOLOJİ İLE ANLIK TAKİP Bayram trafiğinin yönetim merkezinden notlarını aktaran A Haber Muhabiri Şener Çetin, "Burada onlarca ekran bulunuyor, ileri teknoloji ki bu ekranlardan da yollardaki son durum anlık olarak takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ankara-Niğde, Kuzey Marmara ve Aydın-Denizli otoyollarının sabit kameralarla izlendiğini belirten Çetin, "Bayram tatilinin başlamış olması hasebiyle yollarda şu an için bir sakinlik söz konusu. Ekipler masa başında gözlerini yollardan ayırmıyor, coğrafi analizli haritalar üzerinden takip gerçekleştiriliyor" sözleriyle sahadaki titiz çalışmayı aktardı.

KAZA VE HAVA DURUMUNA ANINDA MÜDAHALE Merkezdeki sistemin sadece trafiği değil, olası riskleri de raporladığını vurgulayan Şener Çetin, "Gün içerisinde saat 00:00'dan itibaren yaşanan kazalar, maddi hasarlı kaza sayısının 4 adet, 2 yaralanmalı kaza sayısının olduğunu gösteriyor. Umuyoruz ki bu sayı artmaz ve bayram huzur içerisinde geçer" dedi.