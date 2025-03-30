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Bayram günü okunacak dualar ve zikirler 2025 | Ramazan Bayramı'nda okunması faziletli dualar neler?

Ramazan ayının son bulmasıyla birlikte Müslümanları derin bir hüzün sarsa da, Ramazan Bayramı'nın gelişi yürekleri ferahlatıyor ve yüzleri güldürüyor. 2025 yılının 30 Mart Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı sabahı, hane halkı bayram namazını kılmak için çevrelerindeki camilere akın etti. Bayram namazı sonrası ise Müslümanlar gün boyunca özel dualar ederek bayramın manevi huzurunu pekiştirmeyi ihmal etmiyor. Peki bayram namazı sonrası okunması ve edilmesi gereken dualar nelerdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bayram günü okunacak dualar ve zikirler 2025 | Ramazan Bayramı'nda okunması faziletli dualar neler?

Ramazan ayının manevi atmosferini geride bırakmanın burukluğuyla birlikte, bayramın coşkusunu da yüreğimizde hissediyoruz. 2025 yılı Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. Bayramın ruhuna uygun olarak, bu özel günde yapılacak zikir ve tesbihler, hem ruhumuzu arındırmak hem de bayramın bereketinden faydalanmak adına büyük önem taşıyor. İşte Ramazan Bayramı'nda okuyabileceğiniz zikir ve tesbihler…

Bayram günü okunacak dualar ve zikirler 2025 | Ramazan Bayramı’nda okunması faziletli dualar neler?

RAMAZAN BAYRAMI SABAHI EDİLECEK DUALAR

Bu zikirler ve dualar, Yüce Rabbimizin bizleri bir bayrama daha kavuşturmuş olmasına şükretmek için önemli bir vesiledir. Her bayramda olduğu gibi bu özel günün manevi gücünden faydalanarak sevdiklerimizle birlikte bu nimeti kutlamak büyük bir huzur kaynağıdır.

Dualarımızı ederken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Genel olan duaların yanı sıra bazı dualar özellikle kişisel ihtiyaçlara yönelik olabilir. Dua etmeye başlamadan önce, her şeyden önce Rabbimize şükür ve hamd ile yönelmek, gönlümüzü arındırmak kalbimizi O'na açmak gerekir.

Bayram günü okunacak dualar ve zikirler 2025 | Ramazan Bayramı’nda okunması faziletli dualar neler?

Ya Rabbi!
Kıldığımız namazları, Ramazan Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amellerimizi, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle...

Allah'ım!
Bu mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz.
Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ile buluştur.

Ya Rabbi!
Bizlere anne-babalarımıza hayırlı evlatlar olmayı nasip eyle! Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bihakkın yapabilmeyi ihsan eyle Allah'ım! Onlara sevgi, rahmet, merhamet, şefkat, muhabbet ve ülfetle muamele etmeyi nasip eyle.

Allah'ım!
Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle Allah'ım! Evlatlarımızı ailelerine, vatanına, milletine hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman ve Kur'an nuru ile tenvir eyle Allah'ım! Bu mübarek Bayram hürmetine hasta kullarına acil şifalar, borçlu kullarına edalar, dertli kullarına devalar ihsan eyle Allah'ım!

Bayram günü okunacak dualar ve zikirler 2025 | Ramazan Bayramı’nda okunması faziletli dualar neler?

Ey rahmeti ile bütün varlığı, bütün kâinatı kuşatan Rahman ve Rahim olan Allah'ım

Şu mübarek bayram sabahında huzuruna geldik.

Lâyıkı veçhile kul olamayışımızın mahcubiyeti içinde divanına durduk.

Şükrümüzü hakkıyla eda edemeyişimizin bilinci içindeyiz.

Bizi huzuruna kabul buyur, dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım!

Allah'ım!

Bize bahşettiğin en büyük sermaye olan ömrümüzü rızana uygun geçirmeyi nasip eyle Allah'ım!

Bizleri Sana layık bir kul, Habibine layık bir ümmet eyle.

cennetinle ve cemalinle müşerref eyle! Ailelerine sabır ve metanet ihsan eyle!

Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici belalardan, sıkıntılardan, musibetlerden, kederlerden ve terörden bizleri muhafaza eyle!

Bayram günü okunacak dualar ve zikirler 2025 | Ramazan Bayramı’nda okunması faziletli dualar neler?

Rabbimiz!

Peygamberimizin (SAV) dilinden hiç düşürmediği dua ile sana yalvarıyoruz:
"Allahümme inneke afüvvün, kerimün, tühıbbül afve fa'fu anna"
"Allah'ım! Sen affedicisin. Sen Kerim'sin. Affetmeyi seversin. Bizleri affeyle Allah'ım!"

Allah'ım!
Bütün peygamberlerin yaptığı dua ile sana yöneliyoruz:
"Rabbena atina fi'd-dünya haseneh, ve fi'l-ahirati haseneh, ve kına azabe'n-nar"
"Rabbimiz! Bize dünyada güzellikler ihsan eyle, ahirette güzellikler ihsan eyle. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle."

AMİN...

Bayram günü okunacak dualar ve zikirler 2025 | Ramazan Bayramı’nda okunması faziletli dualar neler?

BAYRAM ZİKİRLERİ NELERDİR?

Ramazan ayına, bayramın huzuru ile veda edeceğiz. Mağfiret, rahmet ve bereket dolu bu mübarek ay, Ramazan Bayramı ile bir anlamda zirveye ulaşacak.

🔸 2025 yılında, Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü Müslümanlar tarafından coşku ve huşu içinde idrak edilecek. Böyle özel bir zaman diliminde, okunması gereken dualar ve çekilmesi gereken zikirler, manevi hayatımızı pekiştirecek önemli birer araçtır.

Zikir, sözlükte "bir şeyi anmak veya hatırlamak" anlamına gelirken, diğer bir anlamı da "Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtulmak"tır.

🔸 Zikir, hem dil hem de kalp ile yapılan bir ibadettir. Bu, hem unutulmuş olanı hatırlama hem de zihnimizde olanı kalpte muhafaza etme anlamına gelir. Zikirle, ruhsal huzur bulur, kalbimizi Allah'a daha yakın hissederiz.

Bayram günü okunacak dualar ve zikirler 2025 | Ramazan Bayramı’nda okunması faziletli dualar neler?

Tesbih ve zikir, dinimizde çok önemli yerlere sahiptir. Buna örnek olarak: Ebû Tâlib'in kızı Ümmü Hânî (RANHA), Allâh Rasûlü (SAV)'e mürâcaat ederek:

"–Yâ Rasûlallâh! Ben ihtiyarladım ve zayıfladım. Bana oturduğum yerde yapabileceğim bir ibâdet tavsiye eder misin?" diye ricâda bulundu.

Bunun üzerine Rasûlullâh (SAV):

"–Yüz defâ «sübhânallâh», Yüz defâ «elhamdülillâh», Ve yüz defâ «lâ ilâhe illâllâh» de!" buyurdular.

(İbn-i Mâce, Edeb, 56; Ahmed bin Hanbel, Müsned, VI, 344)

Bayram günü okunacak dualar ve zikirler 2025 | Ramazan Bayramı’nda okunması faziletli dualar neler?

Ramazan bayramı günü tesbihatı

Yine tesbih ile ilgili bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur:

"«Lâ ilâhe illâllâh», Allâh katındaki yeri ve değeri pek büyük olan bir kelimedir. Kim tam bir ihlâs ve sadâkat içinde onu söylerse, Allâh onu cennete koyar. Kim de onu inanmadığı hâlde sâdece diliyle söylerse, canı ve malı korunur; lâkin yarın Allâh'a kavuşunca, Allâh da onun hesâbını görür."

(Heysemî, Mecmau'z-Zevâid, I, 26)

Bayram günü okunacak dualar ve zikirler 2025 | Ramazan Bayramı’nda okunması faziletli dualar neler?

Ya Rabbi!
Kıldığımız namazları, Ramazan Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amellerimizi, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle...

Allah'ım!
Bu mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz.Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ile buluştur.

Ya Rabbi!
Bizlere anne-babalarımıza hayırlı evlatlar olmayı nasip eyle! Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bihakkın yapabilmeyi ihsan eyle Allah'ım! Onlara sevgi, rahmet, merhamet, şefkat, muhabbet ve ülfetle muamele etmeyi nasip eyle.

Allah'ım!
Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle Allah'ım! Evlatlarımızı ailelerine, vatanına, milletine hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman ve Kur'an nuru ile tenvir eyle Allah'ım! Bu mübarek Bayram hürmetine hasta kullarına acil şifalar, borçlu kullarına edalar, dertli kullarına devalar ihsan eyle Allah'ım!