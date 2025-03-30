Bayram günü okunacak dualar ve zikirler 2025 | Ramazan Bayramı’nda okunması faziletli dualar neler?

Ya Rabbi!

Kıldığımız namazları, Ramazan Bayramı günlerinde senin katında en sevimli amellerimizi, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim, indirdiğimiz hatm-i şerifleri, yaptığımız zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z-u nasihatleri, hasılı bütün ibadet ve taatlerimizi, hayır ve hasenatımızı, şu bayram günü hürmetine en güzel şekliyle kabul eyle...

Allah'ım!

Bu mübarek bayram sabahında, yürekten itiraflarımız ve samimi tövbelerimizle sonsuz rahmet ve mağfiretine iltica ediyoruz.

Bizi gönüllere şifa, dertlere deva, huzur ve barış kaynağı olan Kur'an-ı Kerim ile buluştur.

Ya Rabbi!

Bizlere anne-babalarımıza hayırlı evlatlar olmayı nasip eyle! Hayatımızı paylaştığımız eşlerimize, göz bebeğimiz olan yavrularımıza karşı görevlerimizi bihakkın yapabilmeyi ihsan eyle Allah'ım! Onlara sevgi, rahmet, merhamet, şefkat, muhabbet ve ülfetle muamele etmeyi nasip eyle.

Allah'ım!

Ailelerimize dirlik, düzenlik ve huzur ihsan eyle Allah'ım! Evlatlarımızı ailelerine, vatanına, milletine hayırlı eyle. Çocuklarımızın kalplerini iman ve Kur'an nuru ile tenvir eyle Allah'ım! Bu mübarek Bayram hürmetine hasta kullarına acil şifalar, borçlu kullarına edalar, dertli kullarına devalar ihsan eyle Allah'ım!