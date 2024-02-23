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Batan gemide hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk, kızı için denizcilik sektörüne geçmiş! İlk seferi son seferi oldu
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A. isimli gemideki kayıp 4 denizciyi arama çalışmaları sürüyor. Gemide cansız bedenlerine ulaşılan 2 denizciden Hüseyin Tutuk, son yolculuğuna uğurlandı. Tutuk'un kızı için denizcilik sektörüne geçiş yaptığı, ilk seferinde olayın yaşandığı öğrenildi.