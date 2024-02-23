Batan gemide hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk, kızı için denizcilik sektörüne geçmiş! İlk seferi son seferi oldu

İLK SEFERİ SON SEFERİ OLDU

Son seferden önce gemiden ayrılarak İzmir'e dönen Doğuşcan Yaylak'ın (24) yerine yeni yağcı olarak Hüseyin Tutuk'un Batuhan A isimli gemiyle çıktığı ilk seferi son seferi oldu.