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Haberler Galeri Batan gemide hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk, kızı için denizcilik sektörüne geçmiş! İlk seferi son seferi oldu

Batan gemide hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk, kızı için denizcilik sektörüne geçmiş! İlk seferi son seferi oldu

Marmara Denizi'nde batan Batuhan A. isimli gemideki kayıp 4 denizciyi arama çalışmaları sürüyor. Gemide cansız bedenlerine ulaşılan 2 denizciden Hüseyin Tutuk, son yolculuğuna uğurlandı. Tutuk'un kızı için denizcilik sektörüne geçiş yaptığı, ilk seferinde olayın yaşandığı öğrenildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.02.2024 07:52
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Batan gemide hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk, kızı için denizcilik sektörüne geçmiş! İlk seferi son seferi oldu

Batuhan A isimli gemi Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası'nın güneybatısında battı.

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Batan gemide hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk, kızı için denizcilik sektörüne geçmiş! İlk seferi son seferi oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, önce gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı.

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Batan gemide hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk, kızı için denizcilik sektörüne geçmiş! İlk seferi son seferi oldu

Ekipler gemi battıktan 6 gün sonra yağcı olarak çalışan evli bir kız çocuğu babası Hüseyin Tutuk'un (40) cenazesini buldu.

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Batan gemide hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk, kızı için denizcilik sektörüne geçmiş! İlk seferi son seferi oldu

Gemi kaptanı Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi Murat Altıntaş (51) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) cenazelerini arama çalışmaları sürüyor.

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Batan gemide hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk, kızı için denizcilik sektörüne geçmiş! İlk seferi son seferi oldu

İLK SEFERİ SON SEFERİ OLDU

Son seferden önce gemiden ayrılarak İzmir'e dönen Doğuşcan Yaylak'ın (24) yerine yeni yağcı olarak Hüseyin Tutuk'un Batuhan A isimli gemiyle çıktığı ilk seferi son seferi oldu.