23 Eylül 2023, Cumartesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu Mehmet Mutlu, kalp krizi sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti. Mutlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı kıldırdı. Mutlu'nun cenazesi Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığı'na defnedildi.
Giriş Tarihi: 23.09.2023 17:52 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 18:25
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