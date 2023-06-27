Başkan Recep Tayyip Erdoğan temelini atmıştı! Sosyal Hizmet Şehri büyük ödülle taçlandırıldı

DÜNYA MEDYASI DAVET EDİLECEK

Bu proje Cumhurbaşkanımızın bizzat hamisi olduğu, güçlü kurumlara destek vermelerini tavsiye ettiği bir yer. Yeni sosyal hizmet şehrimizin inşası için 36 ay olarak ihalesi yapılmıştı. Fakat Cumhurbaşkanımız '12 ayda bitireceksiniz' dedi. Biraz zorlasak da seçimden önce açabilirdik. Lakin 'Hayır işi seçime malzeme edildi' demesinler diye Cumhurbaşkanımız seçimin sonuna bıraktırmıştı. Hiçbir eksiği kalmadan, dünya medyasını davet ederek açılışını yapacağız."