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Haberler Galeri Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada gündem oldu! #MilletinAdamı etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada gündem oldu! #MilletinAdamı etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı

Gece saatlerinde Twitter'da başlatılan #MilletinAdamı isimli hashtage kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların akşam saatleri boyunca Başkan Erdoğan'ın farklı fotoğraflarını paylaştığı hashtag bir anda Twitter Türkiye'nin zirvesine oturdu. İşte Başkan Erdoğan'ın #MilletinAdamı etiketiyle paylaşılan bazı fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 01:43 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 01:43
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada gündem oldu! #MilletinAdamı etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada gündem oldu! #MilletinAdamı etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada gündem oldu! #MilletinAdamı etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada gündem oldu! #MilletinAdamı etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada gündem oldu! #MilletinAdamı etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı