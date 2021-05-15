ANA SAYFA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada gündem oldu! #MilletinAdamı etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı
Gece saatlerinde Twitter'da başlatılan #MilletinAdamı isimli hashtage kullanıcılar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların akşam saatleri boyunca Başkan Erdoğan'ın farklı fotoğraflarını paylaştığı hashtag bir anda Twitter Türkiye'nin zirvesine oturdu. İşte Başkan Erdoğan'ın #MilletinAdamı etiketiyle paylaşılan bazı fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 01:43 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 01:43
- 1
- 78
- 2
- 78
- 3
- 78
- 4
- 78
- 5
- 78