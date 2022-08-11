11 Ağustos 2022, Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Hüseyin Gazi Mağarası' için talimat verdi! Asıl hazineden kimsenin haberi yok
Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türk destan kahramanı Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin bir dönem yaşadığı, Ankara'nın Mamak ilçesindeki askeri bölgede kalan mağaranın ziyarete açılmasını talep etti.
Giriş Tarihi: 11.08.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 15:12
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