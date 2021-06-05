Başkan Recep Tayyip Erdoğan dondurmacıya uğradı: Vatandaşlara dondurma ısmarlayıp sohbet etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğrayıp, dondurma yedi. Erdoğan vatandaşlarla dondurmacıda sohbet edip onlara da ikram etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı. Erdoğan buradan dondurma alıp yedi. Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı. Erdoğan daha sonra Kısıklı'da bulunan konutuna geçti.