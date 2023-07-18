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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, " İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe'nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemek, heyecan verici bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18.07.2023 22:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 22:25
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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Katar’da İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, resmi ziyarette bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Katar’da İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti.

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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Katar’da İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret etti

Katar'da resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, İslam Eserleri Müzesi'ni gezdi. Müze'nin, Kur'an-Söz ve Sanat, İslam Dünyası'nda Dini Hayat, Türkiye ve Osmanlı Eyaletleri Sanatları, İran ve Orta İmparatorluk Sanatları gibi galerilerindeki eserleri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Katar’da İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret etti

İslam Eserleri Müzesi'nin, Doha'nın en etkileyici yapılarından birisi olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:İslam Eserleri Müzesi'nin, Doha'nın en etkileyici yapılarından birisi olduğunu belirten Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Katar’da İslam Eserleri Müzesi’ni ziyaret etti

"Dünyanın en büyük İslam sanatı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müze, mimarisi ile de şehrin simgelerinden. 1400 yılı aşkın tarihiyle, üç kıtadan toplanan birbirinden kıymetli eserler, İslam mirasının çeşitliliğini gözler önüne seriyor. İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe'nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemek, heyecan verici bir deneyimdi."