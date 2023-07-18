18 Temmuz 2023, Salı
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da bulunan İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, " İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe'nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemek, heyecan verici bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.07.2023 22:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 22:25
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