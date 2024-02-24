Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığına itiraz eden hakimin kardeşleri ByLock'çu çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde aday olamayacağını iddia ederek itirazda bulunan eski Hakkari Hakimi Ahmet Çakmak'ın iki kız kardeşinin de FETÖ'nün iletişim ağı olan ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Çakmak'ın kardeşi Hülya E.'nin FETÖ'ye ait bir şirkette çalıştığı ve itirafçı örgüt üyelerinin ifadelerinde faaliyetlerine ilişkin ifadeler bulunduğu da öğrenildi. Hakim Çakmak'ın ise 2014 yılında örgüt tarafından çalınan İcra Müdür Yardımcılığı sınav soruları ile ilgili soruşturmada adının yer aldığı belirlendi.