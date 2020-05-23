Başkan Erdoğan'ın '22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' mesajı bu görüntüleri akıllara getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz." dedi. Erdoğan'ın Haliç paylaşımıyla birlikte 26 yıl önce hafızalara kazınan o kötü görüntüler de tekrar gündeme geldi. Haliç'in hayran bırakan değişimi gözler önüne serildi.