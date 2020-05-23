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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın '22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' mesajı bu görüntüleri akıllara getirdi

Başkan Erdoğan'ın '22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' mesajı bu görüntüleri akıllara getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında "Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz." dedi. Erdoğan'ın Haliç paylaşımıyla birlikte 26 yıl önce hafızalara kazınan o kötü görüntüler de tekrar gündeme geldi. Haliç'in hayran bırakan değişimi gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 09:27
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Başkan Erdoğan'ın '22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' mesajı bu görüntüleri akıllara getirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Milletimize hizmet etme şerefine eriştiğimiz ilk günden beri tabiata sevgimizi, çevreye olan duyarlılığımızı kaybetmeden, Allah'ın yarattığı tüm canlıları koruyarak, her birine derin saygı duyarak çalışıyoruz.

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Başkan Erdoğan'ın '22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' mesajı bu görüntüleri akıllara getirdi

İnsanca bir yaşam için en az hava kadar, su kadar, toprak kadar ihtiyacımız olan biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek amacıyla BM tarafından ilan edilen 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nü tebrik ediyorum.

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Başkan Erdoğan'ın '22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' mesajı bu görüntüleri akıllara getirdi

Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz."

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Başkan Erdoğan'ın '22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' mesajı bu görüntüleri akıllara getirdi

Erdoğan'ın paylaşımında, Haliç'in önceki ve sonraki hali ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Haliç'teki çalışmaları denetlerken çekilen fotoğrafları da yer aldı.

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Başkan Erdoğan'ın '22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü' mesajı bu görüntüleri akıllara getirdi

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, "Haliç Çevre Koruma Projesi"ni başlattı.