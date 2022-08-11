11 Ağustos 2022, Perşembe
Başkan Erdoğan'dan 'Hüseyin Gazi Mağarası' talimatı! Çalışmalar başladı
Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Mehmet Ali Ayyıldız, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Türk destan kahramanı Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin bir dönem yaşadığı, Ankara'daki mağaranın ziyarete açılmasını istedi. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Hüseyin Gazi Türbesi'ne 800 metre mesafede, içinden su akan mağaranın ziyarete açılması için harekete geçildi.
Giriş Tarihi: 11.08.2022 12:45
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