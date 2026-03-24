Başkan Erdoğan’a Rize'de ledli imza sürprizi! Güneysu’daki tepeye çizildi

İlçenin her yerinden görünen imza herkesin olduğu gibi Başkan Erdoğan'ın da dikkatini çekti.

"YAPACAĞIMIZ PROJENİN İMZA OLMASI BİRAZ ZORLADI BİZİ"

Başkan Erdoğan'ın imzasını çok beğendiği için böyle bir çalışma yaptıklarını dile getiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Güneysu İlçe Başkanı Gökhan Yıldız "2027 yılında burada farklı bir çalışma olmuştu. Partimizin logosunun çalışması vardı. Cumhurbaşkanımız gelmeden önce heyecanla onu mutlu edebilecek bir fikir arayışı içerisindeydik. Aklımıza Cumhurbaşkanımızın imzasını kendi ilçesinde bulundurmak geldi ve 'Nasıl yaparız?' diye çalışmalara başladık. Önce ilk çalışmayı yapanı bulduk, ondan sonra da etap etap bu şekle geldi. Yapacağımız projenin imza olması biraz zorladı bizi. Özellikle imza olması da benim bu imzaya yönelimim olması. Güneysu ilçesinin üzerinde olacağı için boyutu biraz bizi zorladı ama güzel oldu" dedi.