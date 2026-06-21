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Başkan Erdoğan'a özel armağan: Suriyeli sanatçılar 100 bin taşla portresini yaptı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli sanatçılar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini 100 bin mozaik taşı kullanarak hazırladı. Yaklaşık 3 ayda tamamlanan eser Başkan Erdoğan'a hediye edilmek isteniyor.

Başkan Erdoğan'a özel armağan: Suriyeli sanatçılar 100 bin taşla portresini yaptı 1

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli mozaik sanatçıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini 100 bin parça mozaik taşı ile yaptı. Suriyeli sanatçılar 3 ayda tamamladıkları 2,3x1,8 metrelik portreyi Başkan Erdoğan'a armağan etmek istiyor.

Başkan Erdoğan'a özel armağan: Suriyeli sanatçılar 100 bin taşla portresini yaptı 2

MOZAİK ATÖLYESİ KURDULAR

Suriye'deki iç savaş nedeniyle geldikleri Türkiye'de yaşayan ve ülkelerine gitmek için gün sayan Suriyeli kadınlar bir süre önce ilçede mozaik atölyesi kurdu. Bir yandan geçimlerini sağlayan sanatçılar diğer yandan da yeni mozaik ustalarının yetişmesine katkı sağladı.

Başkan Erdoğan'a özel armağan: Suriyeli sanatçılar 100 bin taşla portresini yaptı 3

ERDOĞAN'IN PORTRESİNDE 100 BİN MOZAİK TAŞI KULLANILDI

Atölyede yüzlerce esere imza atan 4 sanatçı Başkan Erdoğan'ın da 2,3x1,8 metrelik mozaik portresini yaptı. Çalışmayı yaklaşık 3 ayda tamamlayan kadınlar eseri Başkan Erdoğan'a armağan etmek istediklerini söyledi.

Başkan Erdoğan'a özel armağan: Suriyeli sanatçılar 100 bin taşla portresini yaptı 4

Türkiye'de büyüyen ve Anadolu Üniversitesi İşleme Bölümü 2'nci sınıfta eğitim öğretim gören Hale Aldani (21), mozaik öğrenen arkadaşları ile birlikte portreyi 100 bin mozaik taşı kullanarak oluşturduklarını anlattı.

Başkan Erdoğan'a özel armağan: Suriyeli sanatçılar 100 bin taşla portresini yaptı 5

"ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUZ

Aldani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyelilere yardım etti, destek verdi, yıllarca bizi misafir etti. Onu çok seviyoruz. Eğer kabul ederse portreyi hediye etmek istiyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'a özel armağan: Suriyeli sanatçılar 100 bin taşla portresini yaptı 6

SIĞINMACI KADINLAR MESLEK EDİNİYOR

Aldani'nin mozaik eğitmeni annesi Fatima Aldani (38) ise atölyede sığınmacı kadınlara kurs verdiklerini kaydederek, "Buradaki eğitimlerimizden sığınmacı kadınlar büyük fayda sağlıyor. Burada hem sanat hem de meslek öğreniyorlar. Atölyemizde eğitim alıp ülkesine döndükten sonra orada iş yeri açarak mesleğini sürdüren arkadaşlarımız var" diye konuştu.

Başkan Erdoğan'a özel armağan: Suriyeli sanatçılar 100 bin taşla portresini yaptı 7
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