Başkan Erdoğan'a özel armağan: Suriyeli sanatçılar 100 bin taşla portresini yaptı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli sanatçılar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini 100 bin mozaik taşı kullanarak hazırladı. Yaklaşık 3 ayda tamamlanan eser Başkan Erdoğan'a hediye edilmek isteniyor.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriyeli mozaik sanatçıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini 100 bin parça mozaik taşı ile yaptı. Suriyeli sanatçılar 3 ayda tamamladıkları 2,3x1,8 metrelik portreyi Başkan Erdoğan'a armağan etmek istiyor.
MOZAİK ATÖLYESİ KURDULAR
Suriye'deki iç savaş nedeniyle geldikleri Türkiye'de yaşayan ve ülkelerine gitmek için gün sayan Suriyeli kadınlar bir süre önce ilçede mozaik atölyesi kurdu. Bir yandan geçimlerini sağlayan sanatçılar diğer yandan da yeni mozaik ustalarının yetişmesine katkı sağladı.
ERDOĞAN'IN PORTRESİNDE 100 BİN MOZAİK TAŞI KULLANILDI
Atölyede yüzlerce esere imza atan 4 sanatçı Başkan Erdoğan'ın da 2,3x1,8 metrelik mozaik portresini yaptı. Çalışmayı yaklaşık 3 ayda tamamlayan kadınlar eseri Başkan Erdoğan'a armağan etmek istediklerini söyledi.
Türkiye'de büyüyen ve Anadolu Üniversitesi İşleme Bölümü 2'nci sınıfta eğitim öğretim gören Hale Aldani (21), mozaik öğrenen arkadaşları ile birlikte portreyi 100 bin mozaik taşı kullanarak oluşturduklarını anlattı.
"ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYORUZ
Aldani, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyelilere yardım etti, destek verdi, yıllarca bizi misafir etti. Onu çok seviyoruz. Eğer kabul ederse portreyi hediye etmek istiyoruz" dedi.