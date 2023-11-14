Başkan Erdoğan söz vermişti! Çalışmalar tamamlandı: Bir ilçe daha doğal gaza kavuştu

Bu bizim için bir hayaldi, ilçemiz için bir hayaldi, hayalimiz gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim ilçemize doğal gazın gelmesi hem nüfusun ilçemizden gitmemesi hem de nüfusun geri dönerek kalıcı bir şekilde ilçemizde kalması için çok büyük bir gelişme oldu" dedi.