Başkan Erdoğan söz vermişti! Çalışmalar tamamlandı: Bir ilçe daha doğal gaza kavuştu
Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği ilçeler arasında bulunan Küre ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı. İlçe genelinde evlerin yüzde 70'ine doğal gaz alt yapısı bağlandı.
Giriş Tarihi: 14.11.2023
16:29
Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel afetinin ardından bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlardan gelen talep üzerine selden etkilenen ilçelere doğal gaz verileceği sözünü vermişti. Kastamonu'nun Abana, Bozkurt, İnebolu, Çatalzeytin ve Cide ilçeleri yapılan çalışmalar ile doğal gaza kavuşmuştu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği Küre ilçesinde de doğal gaz altyapı çalışmaları tamamlandı. 11 Ağustos 2021 ve 27 Haziran 2022 tarihlerindeki sel afetinden etkilenen ve kış mevsimlerinde 3 metreye yakın kar yağışının olduğu ilçede doğal gaz borularının döşenmesi için hat açma çalışmalarının yüzde 70'i bitirildi. Gelecek yıl ise ilçenin tamamına doğal gaz verilmesi hedefleniyor.
"BİZİM İÇİN BİR HAYALDİ, BU HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ"
Doğal gazın Küre ilçesine gelmesinden dolayı büyük sevinç yaşadıklarını belirten Küre Belediye Başkanı Salih Turan, "11 Ağustos 2021 yılında Bozkurt başta olmak üzere Küre olarak ilçemizin de yaşamış olduğu sel afetinden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Kastamonu'nun ilçelerine doğal gaz sözü verildi. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.
Bu bizim için bir hayaldi, ilçemiz için bir hayaldi, hayalimiz gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim ilçemize doğal gazın gelmesi hem nüfusun ilçemizden gitmemesi hem de nüfusun geri dönerek kalıcı bir şekilde ilçemizde kalması için çok büyük bir gelişme oldu" dedi.
"İLÇEMİZDE DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARININ YÜZDE 70'İ TAMAMLANDI"
Şu anda Küre ilçesinde doğal gaz çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını belirten Başkan Turan, "Yüzde 70 seviyesinde ilçemizde doğal gaz hattı döşeme işi bitti. Evlere de bu hatları verdik şu anda vatandaşımız doğal gazı kullanır vaziyette. İnşallah yüzde 30 kalan bir kısımda inşallah önümüzde yıl tamamlayıp komple ilçemizdeki doğal gaz çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz. Ama şu anda ilçemizde yüzde 70 doğal gaz hattını tamamladık, vatandaşımızın doğal gazı kullanıma geçmiş vaziyettedir" diye konuştu.